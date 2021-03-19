美俄关系紧张 美促立即终止北溪2项目重申制裁风险

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）3月18日发表声明，再次呼吁参与备受争议的北溪2号天然气输送管道项目的所有实体立即终止作业，否则将面临制裁风险。北溪2号项目由俄罗斯和德国等欧洲国家企业合建，目的是绕过乌克兰陆路，经波罗的海直接向德国和欧洲供气，该项目90%以上已经完成。

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布林肯周四在推特上指出，“拜登政府已经明确表示，北溪2号管道是一笔糟糕的交易。我们继续监测各项活动，并警告参与北溪2号管道的任何实体都有可能受到制裁。我们承诺遵守国会在这方面的立法。”布林肯的声明称，“正如总统所说，无论是对德国、对乌克兰以及对我们的中欧和东欧盟友和伙伴来说，北溪2号管道是一笔糟糕的交易。国务院正在跟踪完成北溪2号管道的努力，并正在评估有关似乎参与其中的实体的信息。”

布林肯称，“正如多届美国政府所表明的那样，这条管道是俄罗斯的地缘政治项目，目的是分裂欧洲，削弱欧洲能源安全。国会在2019年通过并在2020年扩大的制裁立法得到了国会两党多数派的大力支持。拜登政府致力于遵守该立法。国务院重申其警告，任何参与北溪2号管道的实体都有被美国制裁的风险，应立即放弃该管道的工作。”

自2011年3月日本福岛核电站事故发生后，德国国内废除核电的呼声日益增高，同年5月30日，默克尔政府宣布，将于2022年关闭德国所有的核电站。截至2019年3月，德国仅剩7座核电站在运行，应按计划关停和拆除。与此同时，废除核电站造成的能源短缺及新能源无法满足需求迫使默克尔政府另寻他处。

事实上，时任奥巴马副总统的拜登在2016年就曾警告称，北溪2号管道对于欧洲不是好的交易，并同波兰和乌克兰讨论如何使欧洲放弃该项目。波兰根据其国内反垄断法律，阻止了俄气公司同五家欧洲公司合资组建北溪2号管道的项目公司，使这条管道在法律上成为俄气公司的独资项目，但这并未阻止该项目顺利获得来自欧洲能源企业的融资。

到了2019年底，在北溪2号管道已经建成大约90%时，时任美国总统特朗普签署法案，对北溪2号管道进行制裁。数年来发生了俄罗斯吞并克里米亚，挑动乌克兰东部内战，出兵干涉叙利亚战争， 俄前间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿在英国遭受神经毒剂攻击等等系列事件。今年1月初，治愈中毒后的俄罗斯政治反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）返回国内被捕，再次引发欧洲议会的强烈反应，并呼吁彻底放弃与俄罗斯合作建设北溪2号管道。

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）曾于上月向媒体介绍，至少有18家欧洲公司要么终止了参与北溪2号管道建设工作，要么已承诺退出该项目。据悉，终止参与北溪2号管道项目的18家公司分别来自德国、瑞士和英国，其中大部分是总部位于英国的保险公司。近日，美俄关系再度紧张，拜登在受访时将俄罗斯总统普京称为“杀手”，要其“为干预美国2020年大选付出代价”。

本月17日，俄罗斯外交部以美国领导层“欠考虑”言论威胁双边关系为由，宣布召回驻美大使阿纳托利·安东诺夫（Anatoli Loukianov），磋商俄美关系前景。普京还于18日建议要与拜登举行“直播形式”对话。