美俄關係緊張 美促立即終止北溪2項目重申制裁風險

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月18日發表聲明，再次呼籲參與備受爭議的北溪2號天然氣輸送管道項目的所有實體立即終止作業，否則將面臨制裁風險。北溪2號項目由俄羅斯和德國等歐洲國家企業合建，目的是繞過烏克蘭陸路，經波羅的海直接向德國和歐洲供氣，該項目90%以上已經完成。

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布林肯周四在推特上指出，“拜登政府已經明確表示，北溪2號管道是一筆糟糕的交易。我們繼續監測各項活動，並警告參與北溪2號管道的任何實體都有可能受到制裁。我們承諾遵守國會在這方面的立法。”布林肯的聲明稱，“正如總統所說，無論是對德國、對烏克蘭以及對我們的中歐和東歐盟友和夥伴來說，北溪2號管道是一筆糟糕的交易。國務院正在跟蹤完成北溪2號管道的努力，並正在評估有關似乎參與其中的實體的信息。”

布林肯稱，“正如多屆美國政府所表明的那樣，這條管道是俄羅斯的地緣政治項目，目的是分裂歐洲，削弱歐洲能源安全。國會在2019年通過並在2020年擴大的制裁立法得到了國會兩黨多數派的大力支持。拜登政府致力於遵守該立法。國務院重申其警告，任何參與北溪2號管道的實體都有被美國制裁的風險，應立即放棄該管道的工作。”

自2011年3月日本福島核電站事故發生後，德國國內廢除核電的呼聲日益增高，同年5月30日，默克爾政府宣布，將於2022年關閉德國所有的核電站。截至2019年3月，德國僅剩7座核電站在運行，應按計畫關停和拆除。與此同時，廢除核電站造成的能源短缺及新能源無法滿足需求迫使默克爾政府另尋他處。

事實上，時任奧巴馬副總統的拜登在2016年就曾警告稱，北溪2號管道對於歐洲不是好的交易，並同波蘭和烏克蘭討論如何使歐洲放棄該項目。波蘭根據其國內反壟斷法律，阻止了俄氣公司同五家歐洲公司合資組建北溪2號管道的項目公司，使這條管道在法律上成為俄氣公司的獨資項目，但這並未阻止該項目順利獲得來自歐洲能源企業的融資。

到了2019年底，在北溪2號管道已經建成大約90%時，時任美國總統特朗普簽署法案，對北溪2號管道進行制裁。數年來發生了俄羅斯吞併克里米亞，挑動烏克蘭東部內戰，出兵干涉敘利亞戰爭， 俄前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒在英國遭受神經毒劑攻擊等等系列事件。今年1月初，治癒中毒後的俄羅斯政治反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）返回國內被捕，再次引發歐洲議會的強烈反應，並呼籲徹底放棄與俄羅斯合作建設北溪2號管道。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）曾於上月向媒體介紹，至少有18家歐洲公司要麼終止了參與北溪2號管道建設工作，要麼已承諾退出該項目。據悉，終止參與北溪2號管道項目的18家公司分別來自德國、瑞士和英國，其中大部分是總部位於英國的保險公司。近日，美俄關係再度緊張，拜登在受訪時將俄羅斯總統普京稱為“殺手”，要其“為干預美國2020年大選付出代價”。

本月17日，俄羅斯外交部以美國領導層“欠考慮”言論威脅雙邊關係為由，宣布召回駐美大使阿納托利·安東諾夫（Anatoli Loukianov），磋商俄美關係前景。普京還於18日建議要與拜登舉行“直播形式”對話。