馬不停蹄，布林肯下周出訪布魯塞爾出席北約會議

美國國務院3月19日宣布，布林肯國務卿（Antony Blinken）將於22日至25日前往比利時首都布魯塞爾，出席北約外長會議，與歐盟領導人接觸，並會見比利時官員。按計畫，布林肯將於周五在與中方官員會談後結束過去一周的亞洲盟國之行。

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美國國務院通過聲明介紹稱，布林肯此次為期四天的布魯塞爾之行意在重申美國對歐洲盟國和夥伴在共同議程上的承諾。聲明指，“3月23日至24日，布林肯國務卿將參加北約外交部長會議，他將與北約盟國和斯托爾滕貝格秘書長（Jens Stoltenberg）會面，強調拜登政府加強跨大西洋聯盟和通過北約重振我們與盟國關係的決心。這些會議將是部長們討論‘北約2030倡議’聯盟適應性建議、對中國和俄羅斯的關切，以及氣候變化、網絡安全、打擊恐怖主義、能源安全和我們一道面臨的其他共同挑戰的機會。 ”

此外，布林肯將會見歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell），雙方將共同探討“遏制新冠疫情大流行，實現可持續的全球經濟復蘇，應對氣候危機，強化民主的跨大西洋目標。”布林肯還將會見比利時副首相兼外交大臣威爾梅斯（Sophie Wilmès），“強調雙邊關係的力量，並討論具有全球重要性的類似問題”。

即將訪問印度的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）最新還與澳大利亞代理防長佩恩（Marise Payne）通話。雙方周五在《太平洋安全保障條約》成立70周年之際，奧斯汀向佩恩介紹了他與布林肯對日韓的訪問情況，並就其他地區問題交換了意見。奧斯汀稱，“牢不可破的聯盟依然強大。我們與我們的澳大利亞盟友站在一起，期待着下一個100年的友誼。”