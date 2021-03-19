马不停蹄，布林肯下周出访布鲁塞尔出席北约会议

美国国务院3月19日宣布，布林肯国务卿（Antony Blinken）将于22日至25日前往比利时首都布鲁塞尔，出席北约外长会议，与欧盟领导人接触，并会见比利时官员。按计划，布林肯将于周五在与中方官员会谈后结束过去一周的亚洲盟国之行。

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美国国务院通过声明介绍称，布林肯此次为期四天的布鲁塞尔之行意在重申美国对欧洲盟国和伙伴在共同议程上的承诺。声明指，“3月23日至24日，布林肯国务卿将参加北约外交部长会议，他将与北约盟国和斯托尔滕贝格秘书长（Jens Stoltenberg）会面，强调拜登政府加强跨大西洋联盟和通过北约重振我们与盟国关系的决心。这些会议将是部长们讨论‘北约2030倡议’联盟适应性建议、对中国和俄罗斯的关切，以及气候变化、网络安全、打击恐怖主义、能源安全和我们一道面临的其他共同挑战的机会。 ”

此外，布林肯将会见欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）、欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell），双方将共同探讨“遏制新冠疫情大流行，实现可持续的全球经济复苏，应对气候危机，强化民主的跨大西洋目标。”布林肯还将会见比利时副首相兼外交大臣威尔梅斯（Sophie Wilmès），“强调双边关系的力量，并讨论具有全球重要性的类似问题”。

即将访问印度的美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）最新还与澳大利亚代理防长佩恩（Marise Payne）通话。双方周五在《太平洋安全保障条约》成立70周年之际，奥斯汀向佩恩介绍了他与布林肯对日韩的访问情况，并就其他地区问题交换了意见。奥斯汀称，“牢不可破的联盟依然强大。我们与我们的澳大利亚盟友站在一起，期待着下一个100年的友谊。”