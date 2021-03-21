中方向美发话：中共执政地位是「红线」 布林肯称联络盟友应对港台疆问题

中共政治局委员杨洁篪在中美高层战略对话的开场白被视为战狼味十足，但据官媒新华社在对话结束后的报道透露了中方更多的强硬立场，指中方在会上强调，中国共产党的执政地位和制度安全不容损害，「这是不可触碰的红线」，明确要求美方消除上届政府对华错误政策影响。

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一连两天的中美高层战略对话昨天结束，中美官员虽各自承认在多方面存在分歧，但一改对话开场白时的剑拔弩张，杨洁篪和美国国务卿布林肯会后均形容，对话坦率及有益，有助了解，期望继续这种高层沟通。报道又指，双方更同意建立中美气候变化联合工作组，就便利外交人员活动及媒体记者等问题展开磋商。

另根据新华社报道，中方官员不点名地针对美国前特朗普政府刻意把中国人和执政的中国共产党区分对待的政策发言，指中国共产党的执政地位和制度安全不容损害，这是不可触碰的红线。中国的发展离不开中共的领导，这作用和中共领袖的核心地位，得到中国人民拥护，促请美方正确看待中国的政治制度和发展道路，不要重蹈「美国上届政府实行极端错误的反华政策」，并要求美方消除这些影响，同时避免制造新的问题。

美方：对应港台疆议题联络盟友中方：停制裁、勿踏中方底线

不过，双方会后继续就港台疆等问题发表对立言论。美国国务卿布林肯会后说，双方在新疆、香港、台湾等问题上存在「根本性差异」，美方正告中方，「美国正与国会、盟友和伙伴密切咨商，检视这些议题。」

而新华社昨日再次发稿，指中方官员在会上重申捍卫国家主权，反对外国指点中国内部事务，并逐一就港台疆及西藏问题反驳美方指控。官员强调，「完善」香港选举制度是中央事权，必须坚持「爱国者治港」，任何外国政府都无权干涉；中方敦促美方停止插手香港事务，停止为「港独」势力撑腰打气，撤销对中国官员和机构的「非法制裁」，不要再试图搞乱香港，不要阻挡中国推进「一国两制」的进程。如果美国继续一意孤行，中国必将作出坚定响应。

在台湾问题上，中方指出，这涉及中国核心利益，「没有任何妥协退让余地」，敦促美方停止美台官方往来和军事联系，停止售台武器，不助台拓展所谓「国际空间」，不向「台独」势力发出任何错误讯号，不要试图突破中方底线，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

新华社报道没有提及美方在有关问题上提及的「根本性差异」，只是说，美方表明坚持「一个中国」政策。