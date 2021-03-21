美官员称会谈有帮助 中方称将组建气候变化联合工作组

3月19日，美中阿拉斯加高层会晤结束后，一名美国高级官员向记者介绍说，周五结束的会议是有帮助的，但没有提出双方间任何具体的协议。中国官媒新华社发出的新闻稿说，中美两国将建立一个气候变化联合工作组。

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一名美方官员在连续两天的会谈结束后向路透社表示，“"我确实认为我们比之前掌握了更多的信息，这将是有帮助的”。该官员说，“我们认为，在我们正常的外交交往过程中，可能有几个领域，我们可能会探讨是否有一些领域我们可以一起做一些工作”。其续指，美中间可以合作的领域包括朝鲜、伊朗、阿富汗和气候变化，但他没有说双方已经为此达成任何协议。

美国务卿布林肯会后对媒体表示，在举行对话之前，美方很清楚，双方在一些领域存在根本性的分歧，包括中国在新疆的行为，对香港、西藏以及越来越多的对台湾的行为以及在网络空间所采取的行动。他说，“毫不意外的是，当我们明确而且直接地提出这些问题时，我们得到了抵触式的回应，但是我们也得以就一个广泛的议程进行了很多小时的非常坦率的交谈。”布林肯说，“在伊朗、朝鲜、阿富汗、气候方面，我们有利益交集。”

美国国家安全顾问沙利文说，美方将基于这次会谈的情况，在与盟友和伙伴进行磋商之后决定下一步的措施。他说，“我们带着清醒的认识来，并带着清醒的认识离开。我们将返回华盛顿评判我们所处的局面。我们今后将继续与盟友和伙伴磋商，讨论今后所要采取的措施。”他提出，在从伊朗到阿富汗的一系列问题上，美方会通过正常的外交渠道继续与中方共事。

新华社21日的报导称，中方愿与美方在以联合国为代表的多边机制中维护真正的多边主义，为国际社会提供更多更优质的国际公共产品。两国可以在抗击新冠疫情、应对气候变化、推动世界经济复苏等当前国际社会最紧迫的三大任务上开展合作，在重大国际地区问题上加强沟通协调，共同做大合作蛋糕。此次对话中，双方也表示将围绕二十国集团、亚太经合组织等多边活动加强协调磋商，同意在气候变化、伊朗核、阿富汗、朝鲜半岛、缅甸等一系列问题上保持和加强沟通协调。

就两国代表会谈事项和具体措施则提到，双方均致力于加强在气候变化领域对话合作，并将建立中美气候变化联合工作组；将本着对等互惠的精神就便利彼此外交领事机构和人员活动以及媒体记者相关问题进行商谈等。