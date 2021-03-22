特朗普将自创“很大”平台杀回社交媒体

特朗普的高级顾问贾森·米勒(Jason Miller)表示:“我确实认为，我们将在大约两三个月后看到特朗普总统以他自己的平台重返社交媒体。”米勒对福克斯新闻说，“我认为这将是社交媒体上最热门的话题，它将彻底重新定义游戏，每个人都将等着看特朗普到底在做什么。”米勒并说，“这个新平台将会很大。”

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据华盛顿邮报今天报道称，据美国前总统唐纳德·特朗普的一位高级顾问米勒透露，特朗普将在2-3个月内用“他自己的平台”重返社交媒体。米勒并说，“这个新平台将会很大。”

据米勒透露，他将在不久的将来通过自己的服务重返社交媒体。”米勒对福克斯新闻说，“我认为这将是社交媒体上最热门的话题，

1月6日国会骚乱后，特朗普被禁止使用推特。在他担任总统之前和执政期间，他一直是这个平台上的一名多产的海报作者。

据米勒表示，目前他无法提供更多细节，但他透露，特朗普一直在马阿拉歌庄园与多个团队就该项目举行“高级别会议”，“许多公司”已经与特朗普接触。米勒说，“这个新平台将会很大，”米勒并预测特朗普将会赢得选票。“数千万人。”

与此同时，米勒表示，特朗普将继续支持共和党候选人，并开玩笑说，预计特朗普星期一会支持共和党候选人。米勒说，“明天，星期一，注意格鲁吉亚。一场声势浩大的支持即将到来，这将真正动摇格鲁吉亚的政治格局。它很重要，明天就会播出，记得收听哦。”

法新社报道也指出，曾任前美国总统特朗普（Donald Trump）竞选团队顾问的米勒（Jason Miller）表示，特朗普被推特（Twitter）等社群媒体封杀后，近期可能会使用「自己的平台」重返社群媒体。

米勒今天向美国福克斯新闻频道（Fox News）指出：「我确实认为，我们会看到特朗普总统可能在大约2个月或3个月后重返社群媒体。」

米勒还透露：「这会彻底重新定义游戏，每个人都将拭目以待，看看特朗普到底做了什么，但这会是他自己的平台。」

特朗普的推特帐号曾有8800万名追踪者，他经常使用推文回击批评人士，或宣布政府人事变动和重大政策转变。但今年1月6日，特朗普的支持者闯入美国国会大厦，之后推特官方就把特朗普的@realDonaldTrump帐号永久停用。同时，特朗普也被脸书（Facebook）、Instagram、YouTube 和Snapchat等其他主要社群平台暂时或永久性封杀。