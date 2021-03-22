特朗普將自創“很大”平台殺回社交媒體

特朗普的高級顧問賈森·米勒(Jason Miller)表示:“我確實認為，我們將在大約兩三個月後看到特朗普總統以他自己的平台重返社交媒體。”米勒對福克斯新聞說，“我認為這將是社交媒體上最熱門的話題，它將徹底重新定義遊戲，每個人都將等着看特朗普到底在做什麼。”米勒並說，“這個新平台將會很大。”

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據華盛頓郵報今天報道稱，據美國前總統唐納德·特朗普的一位高級顧問米勒透露，特朗普將在2-3個月內用“他自己的平台”重返社交媒體。米勒並說，“這個新平台將會很大。”

據米勒透露，他將在不久的將來通過自己的服務重返社交媒體。”米勒對福克斯新聞說，“我認為這將是社交媒體上最熱門的話題，

1月6日國會騷亂後，特朗普被禁止使用推特。在他擔任總統之前和執政期間，他一直是這個平台上的一名多產的海報作者。

據米勒表示，目前他無法提供更多細節，但他透露，特朗普一直在馬阿拉歌莊園與多個團隊就該項目舉行“高級別會議”，“許多公司”已經與特朗普接觸。米勒說，“這個新平台將會很大，”米勒並預測特朗普將會贏得選票。“數千萬人。”

與此同時，米勒表示，特朗普將繼續支持共和黨候選人，並開玩笑說，預計特朗普星期一會支持共和黨候選人。米勒說，“明天，星期一，注意格魯吉亞。一場聲勢浩大的支持即將到來，這將真正動搖格魯吉亞的政治格局。它很重要，明天就會播出，記得收聽哦。”

法新社報道也指出，曾任前美國總統特朗普（Donald Trump）競選團隊顧問的米勒（Jason Miller）表示，特朗普被推特（Twitter）等社群媒體封殺後，近期可能會使用「自己的平台」重返社群媒體。

米勒今天向美國福克斯新聞頻道（Fox News）指出：「我確實認為，我們會看到特朗普總統可能在大約2個月或3個月後重返社群媒體。」

米勒還透露：「這會徹底重新定義遊戲，每個人都將拭目以待，看看特朗普到底做了什麼，但這會是他自己的平台。」

特朗普的推特帳號曾有8800萬名追蹤者，他經常使用推文回擊批評人士，或宣布政府人事變動和重大政策轉變。但今年1月6日，特朗普的支持者闖入美國國會大廈，之後推特官方就把特朗普的@realDonaldTrump帳號永久停用。同時，特朗普也被臉書（Facebook）、Instagram、YouTube 和Snapchat等其他主要社群平台暫時或永久性封殺。