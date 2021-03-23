柏林《日报》：相互制裁不会有赢家

欧中相互制裁，气氛快速紧张。据德国《明镜》周刊周二傍晚报道，德国外交部周二传唤中国驻德大使吴恳，以明确表示中国的制裁反击“意味着不适当的升级和不必要地使欧中关系紧张。”

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欧盟因新疆人权问题，周一制裁中国。中国立即做出反应，制裁一系列欧洲议员和学者，其中包括德国绿党欧盟议员Reinhard Bütikofer，基民盟籍欧盟议员Michael Gahler，维族人研究人员Adrian Zenz和柏林墨卡托中国研究中心。

《海尔布朗之声报》报道说，德国社民党籍外长马斯周二下午在布鲁塞尔表示，“就在我们制裁损害人权的同时，北京制裁了民主及其机构。这是我们不能接受的。”

基民盟外交政治家罗特根向德国《商报》表示，“欧盟因中国大规模侵犯人权而开始进行象征性的制裁。如果欧盟因受到反冲而回缩，并且态度不再严厉，这将是欧盟最大的外交政策自残。”他认为，在当前情况下，不能批准与中国的投资协议。

就欧中相互制裁，柏林出版的《日报》发表评论说，欧盟应注重谈判和公众压力。历史表明，中国往往在从外部受到越来越多的威胁时，会加剧对国内的镇压。制裁是一条值得怀疑的道路，因为制裁通常会产生相反的效果。似乎就为了要证明这一点，北京领导人在欧盟采取制裁措施仅数小时后，就做出了反应，对欧洲政客和学者实施了制裁。中国的反击无疑是不相称且不恰当的。但如果欧洲开放这种危险的螺旋式升级活动，这将更具有破坏性。最后将只有输家，不会有赢家。