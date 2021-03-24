美国总统拜登周四（3月25 日）将透过视讯加入欧洲联盟（EU）峰会，除了期望“重振“在前总统特朗普任期内磨损的跨大西洋关xi，也将讨论两方在外交政策上的共同利益，包括中俄议题。这也是拜登当选后首次与欧盟国家领导人举行会谈。

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据法新社报导，峰会东道主、欧洲理事会主席米歇尔周二在宣布这一消息时说，该是时候重建跨大西洋联盟关系了。

路透社分析也认为，拜登将参加欧盟领导人的视频会议的信息是，在历经了与前总统特朗普四年的艰难关系后，欧美双方都试图修复关系。欧盟领导人欢迎拜登出任美国总统，认为这是强化欧盟在人权和全球暖化这类优先事项的机会。

欧盟领袖将在25、26日展开例行的欧洲理事会峰会。受到疫情影响，峰会改透过视讯举行。

一名欧盟发言人表示，此次视频会议将讨论疫苗、俄罗斯、土耳其及产业政策，周四（ 25日）预计讨论新冠疫苗推行作业遇到的困难；接着讨论外交政策与安全危机。一位欧盟发言人士称bai'deng将于周四国际标准时间19点45分加入会议。

白宫方面表示，拜登将寻求“重振美国与欧盟的双边关系”，合力对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，因应气候变迁，并深化全球最大的贸易与投资关系。

白宫又说：“总统也将讨论共同的外交政策利益，包括中国与俄罗斯议题。”

路透社引述外交人士表示，拜登将与欧盟27国领导人讨论中国和俄罗斯，但美国对中国的强硬立场、德国推动完成与俄罗斯的天然气管道的努力以及美国坚决要求欧洲增加国防开支，仍然是欧美关系中一触即发的爆点。

拜登上台前，特朗普主政期间多次针对税务、贸易和防卫支出上与欧盟和欧洲各国政府产生分歧，导致双边关系受损。