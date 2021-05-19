以色列駐華大使館指控CGTN節目“公然反猶”

中國環球電視網（CGTN）5月17日上傳的一檔題為“美國為何充當以色列外交盾牌”的節目影片，引來以色列駐華大使館在推特上的回應。以色列駐華大使館指控該節目內容是“公然的反猶太主義”。目前這集節目已從CGTN的推特和臉書平台上移除，原節目在CGTN網站上仍可查尋。

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CGTN播出的第128期《指點財津》節目，以“美國為何充當以色列的外交盾牌”為題，對近日引發全球關注的巴以衝突再起，及國際反應加以評論。主持人鄭峻峰在視頻一開始提到了，“中國外交部發言人華春瑩上周五抨擊了，美國阻撓聯合國安理會召開原定於當天舉行的有關巴以問題會議的做法”。他提到這場近年來最為嚴重的衝突已導致10名以色列人和至少197名巴勒斯坦人喪生；以色列對加沙地帶一棟國際媒體大樓的空襲引發全球各地反對以色列示威和聯合國秘書長古特雷斯的反應。

鄭峻峰稱，儘管如此，美國總統拜登通過聲明強調以色列有權自衛。這名節目主持人質問稱，“那麼，為什麼美國總是向著以色列？為什麼歷任美國總統從尼克松到拜登都稱呼以色列為美國最親密的朋友？” 鄭峻峰自問自答說，“官方的說法是，這一切是基於‘共同的價值觀’，以色列期待美國給予政治啟發和外交支持。美國，反過來欣賞以色列踐行西方式民主”。他則對這一說法提出質疑，並稱“有些人認為美國支持以色列的政策傾向是受有錢有勢的猶太裔美國人，以及政客對美國外交政策遊說的影響”。

鄭峻峰稱，“的確，美國有500多萬猶太裔美國人。在《福布斯》美國富豪榜上，有18位猶太人在前40行列。”但據《耶路撒冷郵報》統計，事實上，美國有700多萬猶太人，而《福布斯》富豪榜前40名中有8名是猶太人。此外，該榜單是由全世界的億萬富翁組成的，而不僅僅是對美國本土富豪的統計。鄭峻峰在節目中說，“猶太人是金融、媒體和科技領域的佼佼者”。他補充說，“所以，他們是否有代表自己的強大遊說力量呢？我想是有的。”

鄭峻峰談到以色列作為美國在中東盟友的重要性，並稱“美國支持以色列的真正動機是，自20世紀60年的以來，美國把以色列當作其在中東地區追求政治利益的工具。”他並把在第三次中東戰爭中的以色列描述為“自稱‘猶太國‘的以色列”，並說“以色列則儘力維護華盛頓和其在中東的石油利益”。鄭峻峰稱，“自此以後，以色列便成為美國‘搶灘’登陸對抗阿拉伯世界的前線陣地”。

鄭峻峰指控以色列曾幫助美國入侵伊拉克和敘利亞，及空襲敘利亞境內的伊朗軍事設施。他說，“這很管用，當五角大樓被美國法律束手束腳時，以色列就是美國代理人”等等。這一節目被上傳到了CGTN的推特和臉書等社交平台上。以色列駐華大使館18日通過推特回應稱，“我們對看到中國官方媒體公然表達反猶太主義感到震驚，我們曾希望‘猶太人控制世界’的陰謀論時代已經過去，不幸的是，反猶太主義再次露出醜陋的面目。”

以色列駐華大使館說，“視頻中表達的主張是種族主義和危險的......聲稱猶太人作為一個民族控制了其他國家的政府是令人憤怒的....。我們對看到這些類型的信息感到失望，並敦促CGTN撤下這個傳播謊言和種族主義的侮辱性視頻”。該大使館稱，“以色列這個猶太國家不是一個陰謀的結果，而是‘作為猶太人民的正義和權利’。”以色列駐華大使館表示，美國和其他國家在當前的衝突中支持以色列，“因為他們也認為以色列有權保護自己，就像世界上任何國家一樣。而不是作為視頻中所表達的反猶太主義伎倆的一部分”。

據《耶路撒冷郵報》報導，當被問及中國政府是否支持該視頻所宣揚的“反猶太主義陰謀論”時，中國駐以色列大使館回答說，“關於目前的緊張局勢，世界各地的媒體報道中有許多不同的聲音”。中使館說，“中國政府的立場是：停火和停止暴力是最緊迫的任務。中國強烈譴責針對平民的暴力行為，我們敦促衝突各方立即停止軍事行動和敵對行為，停止空襲、地面進攻和火箭彈發射等使局勢惡化的舉動。”