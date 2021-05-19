以色列驻华大使馆指控CGTN节目“公然反犹”

中国环球电视网（CGTN）5月17日上传的一档题为“美国为何充当以色列外交盾牌”的节目影片，引来以色列驻华大使馆在推特上的回应。以色列驻华大使馆指控该节目内容是“公然的反犹太主义”。目前这集节目已从CGTN的推特和脸书平台上移除，原节目在CGTN网站上仍可查寻。

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CGTN播出的第128期《指点财津》节目，以“美国为何充当以色列的外交盾牌”为题，对近日引发全球关注的巴以冲突再起，及国际反应加以评论。主持人郑峻峰在视频一开始提到了，“中国外交部发言人华春莹上周五抨击了，美国阻挠联合国安理会召开原定于当天举行的有关巴以问题会议的做法”。他提到这场近年来最为严重的冲突已导致10名以色列人和至少197名巴勒斯坦人丧生；以色列对加沙地带一栋国际媒体大楼的空袭引发全球各地反对以色列示威和联合国秘书长古特雷斯的反应。

郑峻峰称，尽管如此，美国总统拜登通过声明强调以色列有权自卫。这名节目主持人质问称，“那么，为什么美国总是向着以色列？为什么历任美国总统从尼克松到拜登都称呼以色列为美国最亲密的朋友？” 郑峻峰自问自答说，“官方的说法是，这一切是基于‘共同的价值观’，以色列期待美国给予政治启发和外交支持。美国，反过来欣赏以色列践行西方式民主”。他则对这一说法提出质疑，并称“有些人认为美国支持以色列的政策倾向是受有钱有势的犹太裔美国人，以及政客对美国外交政策游说的影响”。

郑峻峰称，“的确，美国有500多万犹太裔美国人。在《福布斯》美国富豪榜上，有18位犹太人在前40行列。”但据《耶路撒冷邮报》统计，事实上，美国有700多万犹太人，而《福布斯》富豪榜前40名中有8名是犹太人。此外，该榜单是由全世界的亿万富翁组成的，而不仅仅是对美国本土富豪的统计。郑峻峰在节目中说，“犹太人是金融、媒体和科技领域的佼佼者”。他补充说，“所以，他们是否有代表自己的强大游说力量呢？我想是有的。”

郑峻峰谈到以色列作为美国在中东盟友的重要性，并称“美国支持以色列的真正动机是，自20世纪60年的以来，美国把以色列当作其在中东地区追求政治利益的工具。”他并把在第三次中东战争中的以色列描述为“自称‘犹太国‘的以色列”，并说“以色列则尽力维护华盛顿和其在中东的石油利益”。郑峻峰称，“自此以后，以色列便成为美国‘抢滩’登陆对抗阿拉伯世界的前线阵地”。

郑峻峰指控以色列曾帮助美国入侵伊拉克和叙利亚，及空袭叙利亚境内的伊朗军事设施。他说，“这很管用，当五角大楼被美国法律束手束脚时，以色列就是美国代理人”等等。这一节目被上传到了CGTN的推特和脸书等社交平台上。以色列驻华大使馆18日通过推特回应称，“我们对看到中国官方媒体公然表达反犹太主义感到震惊，我们曾希望‘犹太人控制世界’的阴谋论时代已经过去，不幸的是，反犹太主义再次露出丑陋的面目。”

以色列驻华大使馆说，“视频中表达的主张是种族主义和危险的......声称犹太人作为一个民族控制了其他国家的政府是令人愤怒的....。我们对看到这些类型的信息感到失望，并敦促CGTN撤下这个传播谎言和种族主义的侮辱性视频”。该大使馆称，“以色列这个犹太国家不是一个阴谋的结果，而是‘作为犹太人民的正义和权利’。”以色列驻华大使馆表示，美国和其他国家在当前的冲突中支持以色列，“因为他们也认为以色列有权保护自己，就像世界上任何国家一样。而不是作为视频中所表达的反犹太主义伎俩的一部分”。

据《耶路撒冷邮报》报导，当被问及中国政府是否支持该视频所宣扬的“反犹太主义阴谋论”时，中国驻以色列大使馆回答说，“关于目前的紧张局势，世界各地的媒体报道中有许多不同的声音”。中使馆说，“中国政府的立场是：停火和停止暴力是最紧迫的任务。中国强烈谴责针对平民的暴力行为，我们敦促冲突各方立即停止军事行动和敌对行为，停止空袭、地面进攻和火箭弹发射等使局势恶化的举动。”