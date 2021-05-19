何俊仁杨森陈皓桓单仲偕及蔡耀昌吴文远不准保释

16.4 圖左的黎智英(下)和李卓人及梁國雄因組織和參與遊行遭重判，圖右的李柱銘和何俊仁(紅圈)獲緩刑(麥燕庭提供)

2019年10月1日反修例游行案件，壹传媒创办人黎智英、支联会李卓人及民主党何俊仁等10名民主派人士被控组织及参与未经批准集结等罪。各人昨于区域法院认罪，法官胡雅文将案件定于本月24日听取求情，28日判刑。陈皓桓、何俊仁、杨森、吴文远、单仲偕及蔡耀昌6人申请保释候判，单仲偕及蔡耀昌，即时还柙。

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下午开庭前，黎智英的太太由旁听席走下楼梯，问黎“食咗嘢未”。黎闻言拉下口罩，边点头边说“食咗”。黎妻关心他吃了什么，黎回应谓“食粥”，并透露每天下午皆吃粥，再向继续追问他吃什么粥的黎妻表示吃了眉豆粥。

案中被告陈皓桓、何俊仁、杨森、吴文远、单仲偕和蔡耀昌原本获准保释至今日，控方申请撤销6人保释，他们随即提出保释候判申请。国安法指定法官胡雅文考虑后，拒绝所有被告的保释申请。6人当中，除陈皓桓和单仲偕没有案底外，何俊仁有组织及参与未经批准集结案底，杨森亦有未经批准集结案底，至于吴文远和蔡耀昌则分别有煽惑他人参与非法集结或非法集结案底。

旁听席上人士闻判即时传出“冇天理”等不满之声。散庭时公众先为被告打气谓“撑住、加油”。各被告分别将随身物品交予家人及朋友，然后逐一步入犯人栏。

陈皓桓临进入犯人栏前称：“集气再争取！香港人，顶硬上！”言毕一呼百应。另有旁听公众高叫“政治检控可耻”、“读咁多书搞文字狱”、“没有暴徒，只有暴政”，另有情绪较激动的旁听人士更骂起粗言谓“X街政府”、“律政司一定受制裁”。

10名被告当中，黎智英、李卓人、梁国雄及何秀兰已因另案身陷囹圄。他们今早踏入犯人栏时，旁听席即时响起打气声谓：“人哥！撑到底！”“黎智英！好人一世平安！”

旁听众人站立与犯人栏内的被告笑着挥手，而四人亦不停挥手回应，面露笑意，黎亦继续向支持者“派心”及合十致谢。长毛妻子陈宝莹一度由旁听席走上前欲靠近犯人栏问候丈夫，惟遭保安阻止，旁听人士不满道：“打招呼都唔得！”

案件今续由曾处理多宗集结案的国安法指定法官胡雅文审理。控方在庭上播放多段新闻片段，并逐一将片中多名被告指出。新闻片播放近两小时才完结，陈皓桓、何俊仁、杨森、吴文远、单仲偕及蔡耀昌的保释申请需押后至今午开始。

其中吴文远因参与2016年反释法游行，2019年9月被裁定非法集结等罪名成立，判监14天、缓刑一年。由于本案在缓刑期内发生，控方表明将以其违反缓刑条件为由，申请即时执行该案刑期。