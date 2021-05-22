美防长据报三度要求与许其亮对话被拒

英国《金融时报》5月21日报导指，美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)曾三度提出要求与中共中央军事委员会副主席许其亮对话，但都被中方拒绝。 此外，美军参谋长联席会议主席米利(Mark Milley)将军被指也未能与中国对等层级的官员进行过对话。

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一名美国国防官员向该报透露称，奥斯汀曾三次要求与中央军委副主席、政治局委员、中国最高级军官许其亮将军对话，但都被中方拒绝。 美国官员表示，他们不希望仅仅为了开会而与中方官员举行高级别会议，特别是在两国最高外交政策官员3月份在阿拉斯加发生公开争吵之后。但拜登政府认为，由于印太地区的紧张局势不断加剧，奥斯汀与许其亮的对话很重要。美中军队的接触也越来越密切，特别是在南中国海及台湾海峡周边海域。

一名美国国防官员称，美方要求奥斯汀与许其亮通话，但“中国军方一直没有做出回应”。据第二位官员称，除了奥斯汀的对话请求出现僵局外，米利将军自今年1月拜登总统宣誓就职前就没有与中国对等层级的官员进行过对话。自拜登上任以来，华盛顿和北京就从新疆维吾尔等少数民族人权问题到中国在台湾周边的军事活动等问题发生争执。今年早些时候，中国战机在台湾附近模拟了对“罗斯福”号航母战斗群的导弹攻击。中国还在东海和南海的争议海域采取了强硬表态。

报导称，奥斯汀原本计划下月参加在新加坡举行的香格里拉对话，中国国防部长魏凤和预计也会出席。不过，今年的会议最终因新冠疫情缘故本周宣布取消。美国国防官员说，曾讨论让奥斯汀在新加坡与魏凤和会面的事宜，但遭到奥斯汀反对。在拜登内阁中排名第四的奥斯汀希望与在中国政治和军事体系中级别都高于魏凤和的许其亮通话。这位美国官员说，“我们认为适当的对应方是中央军事委员会的副主席。”

报导提及，2018年，时任美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis）到访北京时曾与许其亮会面。但其余时间里，与美方军事高官接触的一直是魏凤和，这让美方越发受挫，因为魏凤和在中国体制中权力很小，也不是具有决策权的25名中央政治局委员中的一员。白宫据称在如何应对这一问题上存在分歧。一些美国国家安全委员会的官员反对奥斯汀与魏凤和接触。另一个派则没有那么抵制，但他们希望奥斯汀通过会议或电话等形式告诉魏凤和，他只会与许其亮举行会谈。

美国国家安全委员会拒绝对此发表评论。透露这一信息的美国国防官员证实存在分歧，但拒绝提供任何细节。中国驻华盛顿大使馆没有回应评论请求。德国马歇尔基金会的中国问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）认为，五角大楼必须能够与真正的军事决策者接触，并指出中国军委对解放军行使指挥权。她说，“为解决美国对中国军事行动日益增长的担忧，以及为避免在近距离行动的美军和解放军之间发生碰撞而采取的降低风险措施，重点应放在中央军委上”。

曾在中国居住过的，美国国防部负责东亚事务的前副助理部长克林克（Heino Klinck）说，由于中美两军有不同的架构体系，要与中国达成会面协议一直颇具挑战性。他说，“考虑到台湾局势和其他问题，如东海和南中国海，以及中国试图胁迫我们的主要盟友伙伴，如澳大利亚，有明确的沟通是重要的”。克林克称，“我们需要向中国传达我们自己的红线是什么，因为他们在传达他们的红线。”