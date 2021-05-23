冯德莱恩：航班迫降事件完全不可接受 波兰总理：史无前例的国家恐怖主义行为

白俄罗斯卢卡申科当局5月23日命令一架从希腊雅典起飞，原定飞往立陶宛首都维尔纽斯的瑞安航空航班改变航道降落在其首都明斯克。官媒白俄罗斯通讯社（BELTA）称，当局此举是应对飞机上的炸弹威胁，但卢卡申科的反对者则表示，乘坐这架航班的独立记者及博主罗曼·普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）在飞机落地后遭到了逮捕。事发后，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen ）通过表示，“强迫瑞安航空从雅典飞往维尔纽斯的航班降落在明斯克，这是完全不可接受的。任何违反国际航空运输规则的行为都必须承担后果。”欧盟外交负责人博雷利（Josep Borrell ）说，“我们认定白俄罗斯政府对所有乘客和飞机的安全负有责任。”

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冯德莱恩写道，“强迫瑞安航空从雅典飞往维尔纽斯的航班在明斯克降落是完全不可接受的。所有乘客必须能够立即继续前往维尔纽斯，他们的安全必须得到保证。任何违反国际航空运输规则的行为都必须承担后果。”欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）亦指，“密切关注今天的瑞安航空从雅典飞往维尔纽斯的航班，因所谓的安全威胁而被迫降落在明斯克。这是完全不允许的。”他说，“我们认定白俄罗斯政府对所有乘客和飞机的安全负有责任。所有乘客必须能够立即继续他们的旅行。”

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）说，“对瑞安航空航班在明斯克迫降的报道非常关注。我们呼吁白俄罗斯当局立即释放该航班和所有乘客。国际民航组织对该事件的调查将是至关重要的。”德国外交部国务秘书贝格尔（Miguel Berger）表示，“我们需要白俄罗斯政府立即对欧盟内部的瑞安航空航班改道至明斯克以及据称拘留一名记者一事作出解释。”

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）通过推特指出，“白俄罗斯当局劫持了一个瑞安航空的航班是不可接受的。欧洲必须作出坚定和统一的反应。必须允许该航班上的所有乘客，包括可能的白俄罗斯反对派，毫不拖延地离开白俄罗斯。”

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）说，“我已经要求欧洲理事会主席扩大明天的欧盟委员会议程，并讨论对卢卡申科政权的立即制裁。劫持民用客机是一种史无前例的国家恐怖主义行为。它不能不受惩罚。”比利时副首相兼外交大臣维尔梅斯（Sophie Wilmès）说，“关于瑞安航空飞机在明斯克迫降和逮捕普罗塔塞维奇先生的公告需要立即澄清。这是完全不可接受的。我们正在密切关注此事。也关注其他乘客的情况。”

希腊总理米佐塔基斯（Kyriákos Mitsotákis ）说，“强制降落一架商用客机以扣留一名记者是一种前所未有的、令人震惊的行为。我们要求立即释放所有乘客。明天的欧盟峰会必须讨论加强对白俄罗斯施压的必要性。 够了，适可而止。”

芬兰总统发言人表示，“芬兰关于明斯克严重航空事故的声明。迫切需要白俄罗斯当局作出全面澄清，进行彻底的国际调查，并需要欧盟作出强烈反应。”

爱尔兰外交部长西蒙·柯文尼(Simon Coveney)表示，“极其令人担忧的报道称，一架瑞安航空公司的飞机被迫降落在白俄罗斯，以扣留一名反对派博客作者。我们正在与该航空公司和欧盟同事联系。”