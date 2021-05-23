林榮基恐怕港台進一步交惡

一直關注港人的台灣基督長老教會濟南教會牧師黃春生表示，對於港府的說法感莫名奇妙，他反問幫助港人離開香港最多的是英國、加拿大，它們甚至制訂特別政策，為什麼港府不關閉當地辦事處？台北銅鑼灣書店負責人林榮基稱，港府的舉動是意料中事，並預期港府下一波的動作將會強行關閉台灣駐港辦事處等機構，中斷台港的正常交流與經貿聯繫。

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黃春生牧師昨表示，台灣的政府一直按程序來辦事，當下最多港人出走的目的地不是台灣，而是英國、加拿大等地，“如果要跟台灣斷絕聯繫，是因為這個理由（粗暴干預香港事務），我覺得說不過去”。黃稱自己在台從事宗教、人道工作，留意到政府並沒有為港人修改法律，反而移民政策收緊了，“要來台灣不容易，台灣政府也沒有修法，台灣政府沒有改變現狀”。

他續稱，民主、自由、人權這些都是人類共同的核心價值，他在台的工作都是幫助、關心有需要的人，當中也包括從中國大陸或其他地方逃往台灣的難民，“他們受到政治逼迫，我們都有義務盡我們的力量去做一些微薄的關心”。他呼籲香港的執政者應反思為什麼那麼多港人會離開。

林榮基認為港府以台“多次粗暴干預香港事務” 為由關閉香港駐台辦事處，反映港府對台為2019年曾參與反送中運動的人提供援助，一直心懷怨恨。林形容，港府的行動如同與台攤牌，迫使台當局不再“干預”香港事務。 他預期港府下一波將會強行關閉台灣駐港辦事處等機構，甚至把行動升級至中斷台港的正常交流與經貿聯繫。