林荣基恐怕港台进一步交恶

一直关注港人的台湾基督长老教会济南教会牧师黄春生表示，对于港府的说法感莫名奇妙，他反问帮助港人离开香港最多的是英国、加拿大，它们甚至制订特别政策，为什么港府不关闭当地办事处？台北铜锣湾书店负责人林荣基称，港府的举动是意料中事，并预期港府下一波的动作将会强行关闭台湾驻港办事处等机构，中断台港的正常交流与经贸联系。

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黄春生牧师昨表示，台湾的政府一直按程序来办事，当下最多港人出走的目的地不是台湾，而是英国、加拿大等地，“如果要跟台湾断绝联系，是因为这个理由（粗暴干预香港事务），我觉得说不过去”。黄称自己在台从事宗教、人道工作，留意到政府并没有为港人修改法律，反而移民政策收紧了，“要来台湾不容易，台湾政府也没有修法，台湾政府没有改变现状”。

他续称，民主、自由、人权这些都是人类共同的核心价值，他在台的工作都是帮助、关心有需要的人，当中也包括从中国大陆或其他地方逃往台湾的难民，“他们受到政治逼迫，我们都有义务尽我们的力量去做一些微薄的关心”。他呼吁香港的执政者应反思为什么那么多港人会离开。

林荣基认为港府以台“多次粗暴干预香港事务” 为由关闭香港驻台办事处，反映港府对台为2019年曾参与反送中运动的人提供援助，一直心怀怨恨。林形容，港府的行动如同与台摊牌，迫使台当局不再“干预”香港事务。 他预期港府下一波将会强行关闭台湾驻港办事处等机构，甚至把行动升级至中断台港的正常交流与经贸联系。