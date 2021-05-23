白俄迫降經過其領空航班抓捕記者 立陶宛總統呼籲北約歐盟立即反應

白俄羅斯盧卡申科當局5月23日命令一架從希臘雅典起飛，原定飛往立陶宛首都維爾紐斯的瑞安航空航班改變航道降落在其首都明斯克。官媒白俄羅斯通訊社（BELTA）稱，當局此舉是應對飛機上的炸彈威脅，但盧卡申科的反對者則表示，乘坐這架航班的獨立記者及博主羅曼·普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）在飛機落地後遭到了逮捕。事發後，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）要求白俄當局立即將其釋放，並呼籲北約和歐盟盟國立即作出回應。

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白俄羅斯通訊社稱，“由於炸彈恐慌”，瑞恩航空班機Ryanair FR 4978被改道至明斯克國際機場緊急降落。據悉，盧卡申科本人下令一架米格-29戰機護送該航班迫降。一位機場發言人告訴白俄羅斯通訊社稱，儘管當局在飛機上沒有發現任何爆炸裝置，但不清楚何時會允許飛機再次起飛。消息人士介紹稱，盧卡申科當局的媒體最新報道說，飛機緊急降落是因為一名機組成員和一名乘客之間的衝突。在這之前的官方說法則是“炸彈恐慌”。據了解，普羅塔塞維奇在白俄羅斯境外管理着備受歡迎的反對派社交媒體電報（Telegram）頻道NEXTA。事發時，他正在乘坐這一班機飛往立陶宛首都維爾紐斯。

現年26歲的普羅塔塞維奇和NEXTA頻道的另一名創建者在去年11月被盧卡申科當局列入參與恐怖活動的個人名單。白俄當局宣布，他和另一名NEXTA頻道的管理員因涉嫌“組織大規模騷亂、擾亂社會秩序和煽動社會仇恨”而受到調查。白俄反對派稱，普羅塔塞維奇因此或將面臨死刑。電報頻道NEXTA在去年的白俄羅斯反政府抗議活動中對民眾抗議和安全部隊暴行進行了報道和揭露。去年10月，明斯克一家法院將NEXTA 頻道及其標誌定為極端主義，對該平台上的信息在白俄境內的互聯網的傳播進行審查和限制。

普羅塔塞維奇周日早些時候在他的電報頻道上說，他在前往立陶宛之前感覺到自己受到了監視。他寫道，在邊境檢查站排隊時，旁邊的一個人試圖對他的文件進行拍照，然後就離開了。被迫流亡立陶宛的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）當天在推特上說，“該政權強迫瑞安航空的飛機在明斯克降落，以逮捕記者和活動家羅曼·普羅塔塞維奇”。她補充說，要求立即將其釋放，並呼籲國際民用航空組織和國際社會對此採取行動，包括進行制裁。

同樣就這一突發事件，立陶宛總統瑙塞達在臉書上表示，“今天，一架飛往維爾紐斯的客機在明斯克被白俄羅斯當局強行停飛。根據初步報告，白俄羅斯政權部隊拘留了在立陶宛獲得庇護地位的白俄羅斯反對派人士羅曼·普羅塔塞維奇。”他說，“我要求白俄羅斯政權立即釋放被拘留者，允許他繼續前往維爾紐斯。我呼籲北約和歐盟盟友立即對白俄羅斯政權對國際民用航空構成的威脅作出反應。國際社會必須緊急行動起來，確保類似事件不再發生。我將在明天開始在布魯塞爾舉行的歐洲理事會上談及此事。”

立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）在推特上說，“從雅典飛往維爾紐斯的瑞安航空航班的乘客和機組人員被置於危險之中，在明斯克強行着陸。我們要求立即允許飛機和乘客飛往維爾紐斯!”立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）亦指，“我們正在與國際夥伴合作，確保所有乘客安全返回維爾紐斯。”他介紹稱，這架航班上上共有171名乘客。根據立陶宛政府所掌握的149名乘客的信息顯示：其中包括奧地利公民1人, 比利時公民1人, 保加利亞公民1人,塞浦路斯公民 1 人, 德國公民3 人, 西班牙公民1 人, 法國公民9 人, 格魯吉亞公民1 人, 希臘公民11 人 , 立陶宛公民94 人, 拉脫維亞公民2 人,波蘭公民4人 ，羅馬尼亞公民 5 人, 白俄羅斯公民4人, 敘利亞公民2 人, 尼日利亞公民1人等。立陶宛外交部已召見白俄羅斯駐立陶宛大使館臨時代辦要求放入。

前歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）通過推特說，“盧卡申科不僅對其本國公民，而且對國際安全都構成了威脅。他的國家恐怖主義行為要求所有歐洲政府和機構立即作出果斷反應。”德國外交部國務秘書貝格爾（Miguel Berger）對此表示，“我們需要白俄羅斯政府立即對歐盟內部的瑞安航空航班改道至明斯克以及據稱拘留一名記者一事作出解釋。”