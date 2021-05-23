白俄迫降经过其领空航班抓捕记者 立陶宛总统呼吁北约欧盟立即反应

白俄罗斯卢卡申科当局5月23日命令一架从希腊雅典起飞，原定飞往立陶宛首都维尔纽斯的瑞安航空航班改变航道降落在其首都明斯克。官媒白俄罗斯通讯社（BELTA）称，当局此举是应对飞机上的炸弹威胁，但卢卡申科的反对者则表示，乘坐这架航班的独立记者及博主罗曼·普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）在飞机落地后遭到了逮捕。事发后，立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）要求白俄当局立即将其释放，并呼吁北约和欧盟盟国立即作出回应。

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白俄罗斯通讯社称，“由于炸弹恐慌”，瑞恩航空班机Ryanair FR 4978被改道至明斯克国际机场紧急降落。据悉，卢卡申科本人下令一架米格-29战机护送该航班迫降。一位机场发言人告诉白俄罗斯通讯社称，尽管当局在飞机上没有发现任何爆炸装置，但不清楚何时会允许飞机再次起飞。消息人士介绍称，卢卡申科当局的媒体最新报道说，飞机紧急降落是因为一名机组成员和一名乘客之间的冲突。在这之前的官方说法则是“炸弹恐慌”。据了解，普罗塔塞维奇在白俄罗斯境外管理着备受欢迎的反对派社交媒体电报（Telegram）频道NEXTA。事发时，他正在乘坐这一班机飞往立陶宛首都维尔纽斯。

现年26岁的普罗塔塞维奇和NEXTA频道的另一名创建者在去年11月被卢卡申科当局列入参与恐怖活动的个人名单。白俄当局宣布，他和另一名NEXTA频道的管理员因涉嫌“组织大规模骚乱、扰乱社会秩序和煽动社会仇恨”而受到调查。白俄反对派称，普罗塔塞维奇因此或将面临死刑。电报频道NEXTA在去年的白俄罗斯反政府抗议活动中对民众抗议和安全部队暴行进行了报道和揭露。去年10月，明斯克一家法院将NEXTA 频道及其标志定为极端主义，对该平台上的信息在白俄境内的互联网的传播进行审查和限制。

普罗塔塞维奇周日早些时候在他的电报频道上说，他在前往立陶宛之前感觉到自己受到了监视。他写道，在边境检查站排队时，旁边的一个人试图对他的文件进行拍照，然后就离开了。被迫流亡立陶宛的白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）当天在推特上说，“该政权强迫瑞安航空的飞机在明斯克降落，以逮捕记者和活动家罗曼·普罗塔塞维奇”。她补充说，要求立即将其释放，并呼吁国际民用航空组织和国际社会对此采取行动，包括进行制裁。

同样就这一突发事件，立陶宛总统瑙塞达在脸书上表示，“今天，一架飞往维尔纽斯的客机在明斯克被白俄罗斯当局强行停飞。根据初步报告，白俄罗斯政权部队拘留了在立陶宛获得庇护地位的白俄罗斯反对派人士罗曼·普罗塔塞维奇。”他说，“我要求白俄罗斯政权立即释放被拘留者，允许他继续前往维尔纽斯。我呼吁北约和欧盟盟友立即对白俄罗斯政权对国际民用航空构成的威胁作出反应。国际社会必须紧急行动起来，确保类似事件不再发生。我将在明天开始在布鲁塞尔举行的欧洲理事会上谈及此事。”

立陶宛总理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）在推特上说，“从雅典飞往维尔纽斯的瑞安航空航班的乘客和机组人员被置于危险之中，在明斯克强行着陆。我们要求立即允许飞机和乘客飞往维尔纽斯!”立陶宛外长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）亦指，“我们正在与国际伙伴合作，确保所有乘客安全返回维尔纽斯。”他介绍称，这架航班上上共有171名乘客。根据立陶宛政府所掌握的149名乘客的信息显示：其中包括奥地利公民1人, 比利时公民1人, 保加利亚公民1人,塞浦路斯公民 1 人, 德国公民3 人, 西班牙公民1 人, 法国公民9 人, 格鲁吉亚公民1 人, 希腊公民11 人 , 立陶宛公民94 人, 拉脱维亚公民2 人,波兰公民4人 ，罗马尼亚公民 5 人, 白俄罗斯公民4人, 叙利亚公民2 人, 尼日利亚公民1人等。立陶宛外交部已召见白俄罗斯驻立陶宛大使馆临时代办要求放入。

前欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）通过推特说，“卢卡申科不仅对其本国公民，而且对国际安全都构成了威胁。他的国家恐怖主义行为要求所有欧洲政府和机构立即作出果断反应。”德国外交部国务秘书贝格尔（Miguel Berger）对此表示，“我们需要白俄罗斯政府立即对欧盟内部的瑞安航空航班改道至明斯克以及据称拘留一名记者一事作出解释。”