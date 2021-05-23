馮德萊恩：航班迫降事件完全不可接受 波蘭總理：史無前例的國家恐怖主義行為

白俄羅斯盧卡申科當局5月23日命令一架從希臘雅典起飛，原定飛往立陶宛首都維爾紐斯的瑞安航空航班改變航道降落在其首都明斯克。官媒白俄羅斯通訊社（BELTA）稱，當局此舉是應對飛機上的炸彈威脅，但盧卡申科的反對者則表示，乘坐這架航班的獨立記者及博主羅曼·普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）在飛機落地後遭到了逮捕。事發後，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen ）通過表示，“強迫瑞安航空從雅典飛往維爾紐斯的航班降落在明斯克，這是完全不可接受的。任何違反國際航空運輸規則的行為都必須承擔後果。”歐盟外交負責人博雷利（Josep Borrell ）說，“我們認定白俄羅斯政府對所有乘客和飛機的安全負有責任。”

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馮德萊恩寫道，“強迫瑞安航空從雅典飛往維爾紐斯的航班在明斯克降落是完全不可接受的。所有乘客必須能夠立即繼續前往維爾紐斯，他們的安全必須得到保證。任何違反國際航空運輸規則的行為都必須承擔後果。”歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）亦指，“密切關注今天的瑞安航空從雅典飛往維爾紐斯的航班，因所謂的安全威脅而被迫降落在明斯克。這是完全不允許的。”他說，“我們認定白俄羅斯政府對所有乘客和飛機的安全負有責任。所有乘客必須能夠立即繼續他們的旅行。”

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）說，“對瑞安航空航班在明斯克迫降的報道非常關注。我們呼籲白俄羅斯當局立即釋放該航班和所有乘客。國際民航組織對該事件的調查將是至關重要的。”德國外交部國務秘書貝格爾（Miguel Berger）表示，“我們需要白俄羅斯政府立即對歐盟內部的瑞安航空航班改道至明斯克以及據稱拘留一名記者一事作出解釋。”

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）通過推特指出，“白俄羅斯當局劫持了一個瑞安航空的航班是不可接受的。歐洲必須作出堅定和統一的反應。必須允許該航班上的所有乘客，包括可能的白俄羅斯反對派，毫不拖延地離開白俄羅斯。”

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）說，“我已經要求歐洲理事會主席擴大明天的歐盟委員會議程，並討論對盧卡申科政權的立即制裁。劫持民用客機是一種史無前例的國家恐怖主義行為。它不能不受懲罰。”比利時副首相兼外交大臣維爾梅斯（Sophie Wilmès）說，“關於瑞安航空飛機在明斯克迫降和逮捕普羅塔塞維奇先生的公告需要立即澄清。這是完全不可接受的。我們正在密切關注此事。也關注其他乘客的情況。”

希臘總理米佐塔基斯（Kyriákos Mitsotákis ）說，“強制降落一架商用客機以扣留一名記者是一種前所未有的、令人震驚的行為。我們要求立即釋放所有乘客。明天的歐盟峰會必須討論加強對白俄羅斯施壓的必要性。 夠了，適可而止。”

芬蘭總統發言人表示，“芬蘭關於明斯克嚴重航空事故的聲明。迫切需要白俄羅斯當局作出全面澄清，進行徹底的國際調查，並需要歐盟作出強烈反應。”

愛爾蘭外交部長西蒙·柯文尼(Simon Coveney)表示，“極其令人擔憂的報道稱，一架瑞安航空公司的飛機被迫降落在白俄羅斯，以扣留一名反對派博客作者。我們正在與該航空公司和歐盟同事聯繫。”