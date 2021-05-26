华盛顿邮报刊文：新冠病毒从武汉实验室外泄为什么可信？

《华盛顿邮报》25日刊文称，新冠病毒从武汉实验室外泄的说法，先前被当成可笑的阴谋论，但在过去几个月间却获得了新的可信度。

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病毒从武汉实验室外泄为何变得可信？文章指出：首要原因是，过去这段期间以来，病毒源于大自然的推论调查，到头来通通失败；其次，有关病毒从实验室外泄的说法，最初常与病毒是故意制造的“生化武器”混为一谈，让许多科学家一听到便嗤之以鼻，视为无稽之谈。

中国对于病毒起源一直缺乏公开透明，最近一波对于武汉实验室活动的注意及讨论，让某些科学家纷纷坦承，对于病毒可能与实验室有关的说法，当初其实太早打回票。

《华盛顿邮报》文章指出，在某些情况下，重要消息虽然在疫情初期就能取得，却遭到忽略，而在其他情况下，专家们努力跳出传统思维，一点一滴搜证拼凑具有可信度的真相，并以科学为基础，这些理论开始让民众改变想法，因此出现了要求对武汉实验室在疫情爆发之前有哪些活动展开彻底调查的最新呼吁。

今年5月14日，18位知名科学家在《科学》杂志发表公开信，要求对于新冠病毒起源展开全新调查，因为从实验室外泄以及人畜共同传染造成疫情扩散，两者都是有可能的。

文章指出：从疫情发生之初，共和党籍联邦参议员科顿(Tom Cotton)便把矛头指向武汉实验室，要求中国说明。《纽约时报》说，如果柯顿所言确实为真，历史将为他记功。

《华尔街日报》近日根据美国情报报道，中国武汉病毒研究所三名研究人员在2019年11月便出现严重新冠病情并去医院医治；一直否认新冠病毒来自武汉实验室的美国首席防疫专家福奇近日改口，称“应该继续调查中国发生了什么”。