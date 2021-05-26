台湾疫情下忽爆疫苗口水大战

据台湾疫情防疫指挥中心今天公布，台湾新增302例本土个案、2例境外移入个案，校正回归本土个案331例，总计635例。今天连江县也出现首例个案，目前全台仅剩金门、澎湖无病例。台湾此前对疫苗兴趣缺缺，但因疫情却催起疫苗口水大战，中央政府要不要放权允许购买中国疫苗是争议聚焦。

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据新头壳今天报道称，台湾疫情大爆发，国内超前部署一年仍疫苗短缺，中央流行疫情指挥中心却公布，要到8月才会有1000万剂疫苗，使得南投、金门国民党执政县市纷纷自行采取行动，与中央杠上。国民党今（26日）召开中常会期间，国民党主席江启臣也喊话“能打疫苗的就打疫苗”，并扬言，国民党愿意不计毁誉，积极为人民争取足够且安全、有效的疫苗。

据江启臣表示，疫情并非突如其来，人民一年多以来的努力跟自律，却没有看到政府把握国人努力支撑出来的缓冲期，做好相对应的准备工作，社区感染的因应对策并没有到位、检验的量能也没有提升，太多太多的抱怨，关于缺快筛、缺病床，还发现政府对于疫苗取得数量的说法更是一变再变。

江启臣也称，在疫情底下，国民党执政县市首长勇于任事，在各自的岗位为防疫工作尽心尽力，更为了缺乏疫苗、为了中央指令的紊乱担忧。看到地方官员奔波，为人民健康在卖命，而中央指挥大官却只是坐在那里等着地方奉上请求书或申请表，这是多令人难过的事情。同样令人难过的是，县市政府首长努力向外界争取国际认证的疫苗，却可能沦为民进党政府及侧翼抹红、攻击的对象。

江启臣还指控，穷尽一切可行的方法来取得疫苗，本来应该是中央政府该做的事，有充足的疫苗让人民施打也是中央政府的责任，更何况这是法定责任。可是现在的中央政府似乎冷眼旁观，站在人民的对立面，消极地用商业药证申请许可的陈规来处理人命关天的紧急事态。

关于疫苗，前高雄市长韩国瑜凌晨在脸书发文称，台湾民众自律防疫却换不来政府提供安全的疫苗， 如果民进党政府内心还有人民就松手放开权力，让各地方政府自行向国际药厂采购符合世界卫生组织标准的疫苗。

韩国瑜表示：“台湾自本土疫情爆发至今，每日确诊病例与死亡人数持续增加。民众面临疫情肆虐，却无疫苗可打的困境，终日惶惶不安，活在高度恐惧之中！在此，我诚挚呼吁民进党政府，如果当权者内心还有人民，就请松手放开权力，让各地方政府能够自行向国际药厂采购符合世界卫生组织标准的疫苗。国民党14位县市首长是团结起来的时候，为百姓争取疫苗，以保护人民健康安全！”

据新头壳说，该文一出短短5小时内就吸引逾2千则留言、超过1千次分享，高市议员李眉蓁也留言喊：“疫苗是解方！蔡政府大权在握，所有防疫都独断专行，但一年多过去，却没有在疫苗取得上有所作为，现在全台都陷入疫情威胁，人民烦恼终日、医护压力暴增，蔡政府应该用所有管道去优先取得疫苗，解燃煤之疫情。台湾人民有耐心跟信心等蔡总统口中的本土疫苗吗？病毒传播又会等本土疫苗吗？执政者请慎思！”韩国瑜见留言踊跃则说：“大家都还没睡，一定都很担忧。”

台湾本土疫情紧张的状况之下，全民都很关注国外疫苗购买进度及国产疫苗研发，首波国产疫苗力拼7月底供应第一批，对此，台北市长夫人陈佩琪表示，以台湾目前的状况能等这么久吗？并指出疫苗只有二期试验结果，“这些高titer的中和抗体， 真的能有效对付病毒吗？”质疑万一是没效抗体， 哪天病毒真的进来，抗体和抗原结合成“抗原、抗体复合体”在人体内乱窜，“大家有想过会引发什么后果吗？”

陈佩琪还警告，台湾将成大型人体实验场。

对于目前国产疫苗的进展，陈佩琪感到怀疑，“以台湾目前的状况，可以等这么久吗？”以及疫苗只有二期试验的结果，“说打了会有高效价的中和抗体，但这些抗体的efficiency呢？这些抗体真的会抗新冠病毒吗？你给我打什么病毒的spike protein 抗原，只要我不是免疫不全，当然会产生大量的中和抗体，只是这些高titer的中和抗体， 真的能有效对付病毒吗？”

就蓝营县市长表态要自行购买疫苗，总统蔡英文今（26）日在民进党中常会表示，疫苗购买必须由中央统筹；至于是否可能透过上海复星购买德国BNT疫苗，她则否定说，“只有跟原厂洽购，才可以获得原厂在品质与安全的直接保证跟负担责任，来避免法律与政治的双重风险”。

据新头壳今天报道称，民进党今日举行线上中常会。党发言人谢佩芬会后转述蔡英文谈话表示，今天中常会，要跟大家谈几件事情：第一件事，是关于疫情，从上周三开始的全国防疫进入三级警戒之后，昨天宣布延长到6月14号。过去一周来，她要感谢大多数国人同胞都能够配合自律，戴口罩、不群聚、少出门、分流上下班，让疫情趋势没有恶化。

蔡英文说，三级警戒延长期间，政府会继续努力控制疫情。她要再次谢谢大家，忍受生活上的不便，一起为防疫做出贡献，尤其是学校停课不停学，老师、家长、学生都辛苦了。

蔡英文说，第二件事是有关于纾困，行政院所提出的纾困条例第11条和第19条的修正草案，立法院已经迳付二读，明天也会召开朝野协商。我们要谢谢党团同仁全力支持，她会全力拼进度，早日来推动纾困。

蔡英文说，明天行政院院会，也会讨论纾困、振兴的实施方式，她已经交代、拜托苏院长，这次疫情来得快又急，纾困的速度绝对不能够延迟，才能降低疫情对经济民生的冲击。

蔡英文说，第三件事是有关于疫苗，国际上最好的几支疫苗，包括英国的AZ，美国的Moderna，以及德国的BNT，政府都积极的接洽采购，也顺利的订购到了英美的这两支疫苗。德国的BNT，政府与德国原厂也一度几近乎要完成签约，但因为中国的介入，迟延到现在都无法签约。

据该报道，对于疫苗的采购，蔡英文强调，第一、疫苗攸关国人的健康，涉及严格的供货、冷链以及严谨的紧急授权程序。疫苗的购买，都必须由中央来统筹；并且，配合中央整体防疫策略，让疫苗的施打都可以顺利进行，符合公平性。

对于国内有人呼吁可以透过上海复星购买BNT疫苗，蔡英文说，第二、像是已经采购的AZ和Moderna，指挥中心的原则是直接与原厂，或者是透过COVAX向原厂洽购。只有跟原厂洽购，才可以获得原厂在品质与安全的直接保证跟负担责任，来避免法律与政治的双重风险。

蔡英文说，第三、包括外购和国产疫苗，我们已经购买将近3000万剂疫苗，这些将会在未来几个月，每月分批到货，到了8月底，将会有累计1000万剂疫苗。她尽全力加速到货，让大家在8月底能够有更多疫苗，提供给国人接种。此外，国产疫苗也都在进度上，将会提供稳定，而且充裕的疫苗。

蔡英文说，在这里，也要呼吁所有的国人，以及所有的县市长，在疫情紧张的时候，大家也会特别关心疫苗的进度，希望大家全力支持疫苗由中央统筹处理，中央也会全力支援地方防疫工作和需求。据蔡英文说，防疫第一、确保国人健康安全第一。“我们标准一致、全国一体、全民一心，共同抗疫，再一次战胜这一波疫情的艰困挑战”。

据新头壳说，针对有县市首长表示有意向中国采购疫苗，以及中国表示愿提供其疫苗供给台湾民众施打等相关报导，行政院发言人罗秉成今（26）日表示，关于疫苗采购事宜，政府一向秉持“保护国人健康”的最高原则，而迄今所采购的而迄今所采购的AZ和Moderna疫苗，都是直接向原厂或透过COVAX平台向原厂洽订，输入后依法进行严格检验，以确保疫苗的品质与安全。罗秉成说，与其任人政治分化，起哄附和向中国采购疫苗，莫如大家团结要求中国放手，不要介入、干预我国向国际原厂采购疫苗，才符合人民期待与国家利益。

罗秉成指出，我们已有30多万国人注射第一剂AZ疫苗，还有41万余剂AZ疫苗即将于本周提供施打，加上国产疫苗的产制，预估到8月底将可累计1000万剂合格疫苗供用。疫苗攸关国人健康，涉及严格的供货、冷链以及严谨的紧急授权程序。疫苗的购买，都必须由中央来统筹；并且，配合中央整体防疫策略，让疫苗的施打可以顺利进行，符合公平性。同时，疫苗从运送、保存到施打接种，都需要非常专业的技术、投入大量的预算经费与医疗人力，基于安全与效用，皆应由指挥中心统筹办理。

罗秉成最后呼吁，地方政府负责防疫的执行工作，现阶段应该按指挥中心所规划的类型与次序，鼓励可施打的人员踊跃施打合法且安全的疫苗，而非鼓励使用有诸多疑虑的中国疫苗，才是真正能够具体保障国人健康与安全的实际作法。