台灣疫情下忽爆疫苗口水大戰

據台灣疫情防疫指揮中心今天公布，台灣新增302例本土個案、2例境外移入個案，校正回歸本土個案331例，總計635例。今天連江縣也出現首例個案，目前全台僅剩金門、澎湖無病例。台灣此前對疫苗興趣缺缺，但因疫情卻催起疫苗口水大戰，中央政府要不要放權允許購買中國疫苗是爭議聚焦。

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據新頭殼今天報道稱，台灣疫情大爆發，國內超前部署一年仍疫苗短缺，中央流行疫情指揮中心卻公布，要到8月才會有1000萬劑疫苗，使得南投、金門國民黨執政縣市紛紛自行採取行動，與中央杠上。國民黨今（26日）召開中常會期間，國民黨主席江啟臣也喊話“能打疫苗的就打疫苗”，並揚言，國民黨願意不計毀譽，積極為人民爭取足夠且安全、有效的疫苗。

據江啟臣表示，疫情並非突如其來，人民一年多以來的努力跟自律，卻沒有看到政府把握國人努力支撐出來的緩衝期，做好相對應的準備工作，社區感染的因應對策並沒有到位、檢驗的量能也沒有提升，太多太多的抱怨，關於缺快篩、缺病床，還發現政府對於疫苗取得數量的說法更是一變再變。

江啟臣也稱，在疫情底下，國民黨執政縣市首長勇於任事，在各自的崗位為防疫工作盡心儘力，更為了缺乏疫苗、為了中央指令的紊亂擔憂。看到地方官員奔波，為人民健康在賣命，而中央指揮大官卻只是坐在那裡等着地方奉上請求書或申請表，這是多令人難過的事情。同樣令人難過的是，縣市政府首長努力向外界爭取國際認證的疫苗，卻可能淪為民進黨政府及側翼抹紅、攻擊的對象。

江啟臣還指控，窮盡一切可行的方法來取得疫苗，本來應該是中央政府該做的事，有充足的疫苗讓人民施打也是中央政府的責任，更何況這是法定責任。可是現在的中央政府似乎冷眼旁觀，站在人民的對立面，消極地用商業藥證申請許可的陳規來處理人命關天的緊急事態。

關於疫苗，前高雄市長韓國瑜凌晨在臉書發文稱，台灣民眾自律防疫卻換不來政府提供安全的疫苗， 如果民進黨政府內心還有人民就鬆手放開權力，讓各地方政府自行向國際藥廠採購符合世界衛生組織標準的疫苗。

韓國瑜表示：“台灣自本土疫情爆發至今，每日確診病例與死亡人數持續增加。民眾面臨疫情肆虐，卻無疫苗可打的困境，終日惶惶不安，活在高度恐懼之中！在此，我誠摯呼籲民進黨政府，如果當權者內心還有人民，就請鬆手放開權力，讓各地方政府能夠自行向國際藥廠採購符合世界衛生組織標準的疫苗。國民黨14位縣市首長是團結起來的時候，為百姓爭取疫苗，以保護人民健康安全！”

據新頭殼說，該文一出短短5小時內就吸引逾2千則留言、超過1千次分享，高市議員李眉蓁也留言喊：“疫苗是解方！蔡政府大權在握，所有防疫都獨斷專行，但一年多過去，卻沒有在疫苗取得上有所作為，現在全台都陷入疫情威脅，人民煩惱終日、醫護壓力暴增，蔡政府應該用所有管道去優先取得疫苗，解燃煤之疫情。台灣人民有耐心跟信心等蔡總統口中的本土疫苗嗎？病毒傳播又會等本土疫苗嗎？執政者請慎思！”韓國瑜見留言踴躍則說：“大家都還沒睡，一定都很擔憂。”

台灣本土疫情緊張的狀況之下，全民都很關注國外疫苗購買進度及國產疫苗研發，首波國產疫苗力拚7月底供應第一批，對此，台北市長夫人陳佩琪表示，以台灣目前的狀況能等這麼久嗎？並指出疫苗只有二期試驗結果，“這些高titer的中和抗體， 真的能有效對付病毒嗎？”質疑萬一是沒效抗體， 哪天病毒真的進來，抗體和抗原結合成“抗原、抗體複合體”在人體內亂竄，“大家有想過會引發什麼後果嗎？”

陳佩琪還警告，台灣將成大型人體實驗場。

對於目前國產疫苗的進展，陳佩琪感到懷疑，“以台灣目前的狀況，可以等這麼久嗎？”以及疫苗只有二期試驗的結果，“說打了會有高效價的中和抗體，但這些抗體的efficiency呢？這些抗體真的會抗新冠病毒嗎？你給我打什麼病毒的spike protein 抗原，只要我不是免疫不全，當然會產生大量的中和抗體，只是這些高titer的中和抗體， 真的能有效對付病毒嗎？”

就藍營縣市長表態要自行購買疫苗，總統蔡英文今（26）日在民進黨中常會表示，疫苗購買必須由中央統籌；至於是否可能透過上海復星購買德國BNT疫苗，她則否定說，“只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險”。

據新頭殼今天報道稱，民進黨今日舉行線上中常會。黨發言人謝佩芬會後轉述蔡英文談話表示，今天中常會，要跟大家談幾件事情：第一件事，是關於疫情，從上周三開始的全國防疫進入三級警戒之後，昨天宣布延長到6月14號。過去一周來，她要感謝大多數國人同胞都能夠配合自律，戴口罩、不群聚、少出門、分流上下班，讓疫情趨勢沒有惡化。

蔡英文說，三級警戒延長期間，政府會繼續努力控制疫情。她要再次謝謝大家，忍受生活上的不便，一起為防疫做出貢獻，尤其是學校停課不停學，老師、家長、學生都辛苦了。

蔡英文說，第二件事是有關於紓困，行政院所提出的紓困條例第11條和第19條的修正草案，立法院已經逕付二讀，明天也會召開朝野協商。我們要謝謝黨團同仁全力支持，她會全力拚進度，早日來推動紓困。

蔡英文說，明天行政院院會，也會討論紓困、振興的實施方式，她已經交代、拜託蘇院長，這次疫情來得快又急，紓困的速度絕對不能夠延遲，才能降低疫情對經濟民生的衝擊。

蔡英文說，第三件事是有關於疫苗，國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ，美國的Moderna，以及德國的BNT，政府都積極的接洽採購，也順利的訂購到了英美的這兩支疫苗。德國的BNT，政府與德國原廠也一度幾近乎要完成簽約，但因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約。

據該報道，對於疫苗的採購，蔡英文強調，第一、疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。疫苗的購買，都必須由中央來統籌；並且，配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

對於國內有人呼籲可以透過上海復星購買BNT疫苗，蔡英文說，第二、像是已經採購的AZ和Moderna，指揮中心的原則是直接與原廠，或者是透過COVAX向原廠洽購。只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。

蔡英文說，第三、包括外購和國產疫苗，我們已經購買將近3000萬劑疫苗，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。她盡全力加速到貨，讓大家在8月底能夠有更多疫苗，提供給國人接種。此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定，而且充裕的疫苗。

蔡英文說，在這裡，也要呼籲所有的國人，以及所有的縣市長，在疫情緊張的時候，大家也會特別關心疫苗的進度，希望大家全力支持疫苗由中央統籌處理，中央也會全力支援地方防疫工作和需求。據蔡英文說，防疫第一、確保國人健康安全第一。“我們標準一致、全國一體、全民一心，共同抗疫，再一次戰勝這一波疫情的艱困挑戰”。

據新頭殼說，針對有縣市首長表示有意向中國採購疫苗，以及中國表示願提供其疫苗供給台灣民眾施打等相關報導，行政院發言人羅秉成今（26）日表示，關於疫苗採購事宜，政府一向秉持“保護國人健康”的最高原則，而迄今所採購的而迄今所採購的AZ和Moderna疫苗，都是直接向原廠或透過COVAX平台向原廠洽訂，輸入後依法進行嚴格檢驗，以確保疫苗的品質與安全。羅秉成說，與其任人政治分化，起鬨附和向中國採購疫苗，莫如大家團結要求中國放手，不要介入、干預我國向國際原廠採購疫苗，才符合人民期待與國家利益。

羅秉成指出，我們已有30多萬國人注射第一劑AZ疫苗，還有41萬餘劑AZ疫苗即將於本周提供施打，加上國產疫苗的產制，預估到8月底將可累計1000萬劑合格疫苗供用。疫苗攸關國人健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。疫苗的購買，都必須由中央來統籌；並且，配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打可以順利進行，符合公平性。同時，疫苗從運送、保存到施打接種，都需要非常專業的技術、投入大量的預算經費與醫療人力，基於安全與效用，皆應由指揮中心統籌辦理。

羅秉成最後呼籲，地方政府負責防疫的執行工作，現階段應該按指揮中心所規畫的類型與次序，鼓勵可施打的人員踴躍施打合法且安全的疫苗，而非鼓勵使用有諸多疑慮的中國疫苗，才是真正能夠具體保障國人健康與安全的實際作法。