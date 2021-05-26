澳中关系紧张之际 澳籍华裔作家杨恒均“间谍罪”一案将在北京开庭

在被拘押两年多之后，澳大利亚籍华裔作家杨恒均间谍罪一案周四（5月27日）将在北京开庭。澳大利亚多家媒体在开庭前夕发表了一封据称是杨恒均今年3月口授给探视他的澳大利亚领事官员或律师的信件。

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杨恒均于2019年1月从纽约飞往广州时在机场被中国当局逮捕，至今已经被关押了两年零四个月。中国当局指控杨恒均从事了危害国家安全的活动，接受了海外某家间谍组织的任务，但杨恒均一直拒绝接受这一指控。杨恒均的友人和支持者认为，他之所以受到中国当局的迫害，完全是因为他在他的文章中推崇民主。

现年56岁的杨恒均在被公开的信件中说，“我们以及我和我的读者所共享的价值观和信仰比我个人大多了。如果有人因为我的写作要报复我，那就请向中国国内的人民解释我到底做了什么，解释我的写作对中国人民的意义。”

杨恒均在信中说，长达26个月“暗无天日”的关押已经让他的健康状况“每况愈下”，但是他仍然“精神抖擞”，并誓言坚韧不拔地面对苦难和折磨。“没有什么比最大的梦魇已然降临更让人感到轻松。我现在已经没有恐惧了。我也绝不会妥协。”

中国政府从未说明杨恒均如何犯下间谍罪，也从未透露案子的任何详情。澳大利亚外长佩恩曾抱怨说，北京从未就杨恒均面对的指控提供过“任何解释或证据”，尽管她的办公室一再提出这样的要求。她指责针对杨恒均的法律程序简直就是“黑箱作业”。佩恩还要求中国当局在庭审期间，允许澳大利亚外交官出庭旁听。但是观察家认为这种可能性不高。

如果杨恒均在北京的庭审中被确定犯了间谍罪，他将面临三年至无期徒刑。杨恒均在信中承认这一现实的同时，也对当局“纠正错误，还我公道”抱持一丝希望。

人权团体也抨击中国当局针对杨恒均的指控完全“没有根据”，并认为这些指控根本就是对言论自由的攻击。他们担心：澳中政治关系的紧张很可能导致杨恒均受到更为不公正的待遇。