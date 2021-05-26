澳中關係緊張之際 澳籍華裔作家楊恆均“間諜罪”一案將在北京開庭

在被拘押兩年多之後，澳大利亞籍華裔作家楊恆均間諜罪一案周四（5月27日）將在北京開庭。澳大利亞多家媒體在開庭前夕發表了一封據稱是楊恆均今年3月口授給探視他的澳大利亞領事官員或律師的信件。

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楊恆均於2019年1月從紐約飛往廣州時在機場被中國當局逮捕，至今已經被關押了兩年零四個月。中國當局指控楊恆均從事了危害國家安全的活動，接受了海外某家間諜組織的任務，但楊恆均一直拒絕接受這一指控。楊恆均的友人和支持者認為，他之所以受到中國當局的迫害，完全是因為他在他的文章中推崇民主。

現年56歲的楊恆均在被公開的信件中說，“我們以及我和我的讀者所共享的價值觀和信仰比我個人大多了。如果有人因為我的寫作要報復我，那就請向中國國內的人民解釋我到底做了什麼，解釋我的寫作對中國人民的意義。”

楊恆均在信中說，長達26個月“暗無天日”的關押已經讓他的健康狀況“每況愈下”，但是他仍然“精神抖擻”，並誓言堅韌不拔地面對苦難和折磨。“沒有什麼比最大的夢魘已然降臨更讓人感到輕鬆。我現在已經沒有恐懼了。我也絕不會妥協。”

中國政府從未說明楊恆均如何犯下間諜罪，也從未透露案子的任何詳情。澳大利亞外長佩恩曾抱怨說，北京從未就楊恆均面對的指控提供過“任何解釋或證據”，儘管她的辦公室一再提出這樣的要求。她指責針對楊恆均的法律程序簡直就是“黑箱作業”。佩恩還要求中國當局在庭審期間，允許澳大利亞外交官出庭旁聽。但是觀察家認為這種可能性不高。

如果楊恆均在北京的庭審中被確定犯了間諜罪，他將面臨三年至無期徒刑。楊恆均在信中承認這一現實的同時，也對當局“糾正錯誤，還我公道”抱持一絲希望。

人權團體也抨擊中國當局針對楊恆均的指控完全“沒有根據”，並認為這些指控根本就是對言論自由的攻擊。他們擔心：澳中政治關係的緊張很可能導致楊恆均受到更為不公正的待遇。