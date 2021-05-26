美欧举行首次高层中国对话：承诺进一步密切合作

欧盟对外行动署秘书长萨尼诺(Stefano Sannino) 5月26日在布鲁塞尔会见了来访的美国副国务卿谢尔曼(Wendy Sherman)。二人当天举行了美欧高级官员首次中国问题对话。会后，双方在联合声明中表示，美国和欧盟与中国的关系是多方面的，包括合作、竞争和制度性对手的要素。

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谢尔曼通过推特表示，“与萨尼诺和我们的欧盟同行们一道，美国和欧盟关于中国的对话第一次会议成功举行。我们对基于规则的秩序和民主价值观的共同承诺推动了我们的工作议程。”就与萨尼诺的会谈内容，谢尔曼介绍称，“我们强调了我们强大的跨大西洋关系在实现共同的优先事项方面的重要性：从应对气候变化，到在新冠疫情后重建得更好。” 萨尼诺说，“（双方）就关键的外交政策和安全挑战进行了富有成效的交流，并主持了我们美欧之间就中国对话的第一次会议。对民主和基于规则的多边主义的观点趋同和共同承诺。”

去年10月23日，时任美国国务卿蓬佩奥与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell) 启动了，欧洲对外行动服务局与美国国务院之间有关中国的新的双边对话。这一美欧强化协调对华政策的措施也得到了拜登政府的支持和延续。萨尼诺和谢尔曼会后以欧盟和美国的名义发表了联合声明。声明指，“他们欢迎即将于6月15日举行的欧盟-美国峰会，认为这是振兴跨大西洋伙伴关系的一个重要步骤。双方强调了美国和欧盟在加强基于规则的国际秩序方面的共同利益，并承诺在支持民主价值观、全球和地区稳定以及普遍人权方面进一步密切合作”。

声明称，“他们讨论了一系列共同关心的外交政策问题，如俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯，以及最近在以色列和西岸及加沙发生的暴力事件。他们就东地中海、西巴尔干地区、阿富汗、叙利亚、缅甸、印度洋-太平洋、埃塞俄比亚和委内瑞拉等问题交换了意见。”萨尼诺和谢尔曼还强调，“通过支持合作伙伴建立有利于可持续连接的监管环境，以及通过符合最高透明度、数字和绿色标准的高质量基础设施发展和项目，作为他们各自对印太地区采取的方法的一部分，他们对改善连接有着共同的兴趣。鉴于欧盟和美国可能采取的联合方法和行动能够带来积极的变化，他们同意继续密切磋商。”

声明指出，“谢尔曼副国务卿和萨尼诺秘书长举行了美国-欧盟关于中国问题对话的第一次高级别会议。双方重申，美国和欧盟与中国的关系是多方面的，包括合作、竞争和制度性对手的要素。他们强调了共同关心的问题，包括在新疆和西藏持续的侵犯人权行为、香港自治和民主进程的侵蚀、经济胁迫、虚假宣传，以及区域安全问题，特别是南海局势”。 其续指，“他们讨论了台湾有意义地参与国际组织工作的重要性，包括世界卫生组织论坛和世界卫生大会。他们还讨论了在气候变化和不扩散等问题上，以及在某些区域问题上与中国进行建设性接触的问题。”

声明指，“双方决定在这种对话中继续举行高级官员和专家级别的会议，讨论对等问题，包括经济问题、复原力、人权、安全、多边主义；以及接触。 下一次高级别会议将在2021/2022年冬季举行。”