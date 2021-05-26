美歐舉行首次高層中國對話：承諾進一步密切合作

歐盟對外行動署秘書長薩尼諾(Stefano Sannino) 5月26日在布魯塞爾會見了來訪的美國副國務卿謝爾曼(Wendy Sherman)。二人當天舉行了美歐高級官員首次中國問題對話。會後，雙方在聯合聲明中表示，美國和歐盟與中國的關係是多方面的，包括合作、競爭和制度性對手的要素。

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謝爾曼通過推特表示，“與薩尼諾和我們的歐盟同行們一道，美國和歐盟關於中國的對話第一次會議成功舉行。我們對基於規則的秩序和民主價值觀的共同承諾推動了我們的工作議程。”就與薩尼諾的會談內容，謝爾曼介紹稱，“我們強調了我們強大的跨大西洋關係在實現共同的優先事項方面的重要性：從應對氣候變化，到在新冠疫情後重建得更好。” 薩尼諾說，“（雙方）就關鍵的外交政策和安全挑戰進行了富有成效的交流，並主持了我們美歐之間就中國對話的第一次會議。對民主和基於規則的多邊主義的觀點趨同和共同承諾。”

去年10月23日，時任美國國務卿蓬佩奧與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell) 啟動了，歐洲對外行動服務局與美國國務院之間有關中國的新的雙邊對話。這一美歐強化協調對華政策的措施也得到了拜登政府的支持和延續。薩尼諾和謝爾曼會後以歐盟和美國的名義發表了聯合聲明。聲明指，“他們歡迎即將於6月15日舉行的歐盟-美國峰會，認為這是振興跨大西洋夥伴關係的一個重要步驟。雙方強調了美國和歐盟在加強基於規則的國際秩序方面的共同利益，並承諾在支持民主價值觀、全球和地區穩定以及普遍人權方面進一步密切合作”。

聲明稱，“他們討論了一系列共同關心的外交政策問題，如俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯，以及最近在以色列和西岸及加沙發生的暴力事件。他們就東地中海、西巴爾幹地區、阿富汗、敘利亞、緬甸、印度洋-太平洋、埃塞俄比亞和委內瑞拉等問題交換了意見。”薩尼諾和謝爾曼還強調，“通過支持合作夥伴建立有利於可持續連接的監管環境，以及通過符合最高透明度、數字和綠色標準的高質量基礎設施發展和項目，作為他們各自對印太地區採取的方法的一部分，他們對改善連接有着共同的興趣。鑒於歐盟和美國可能採取的聯合方法和行動能夠帶來積極的變化，他們同意繼續密切磋商。”

聲明指出，“謝爾曼副國務卿和薩尼諾秘書長舉行了美國-歐盟關於中國問題對話的第一次高級別會議。雙方重申，美國和歐盟與中國的關係是多方面的，包括合作、競爭和制度性對手的要素。他們強調了共同關心的問題，包括在新疆和西藏持續的侵犯人權行為、香港自治和民主進程的侵蝕、經濟脅迫、虛假宣傳，以及區域安全問題，特別是南海局勢”。 其續指，“他們討論了台灣有意義地參與國際組織工作的重要性，包括世界衛生組織論壇和世界衛生大會。他們還討論了在氣候變化和不擴散等問題上，以及在某些區域問題上與中國進行建設性接觸的問題。”

聲明指，“雙方決定在這種對話中繼續舉行高級官員和專家級別的會議，討論對等問題，包括經濟問題、復原力、人權、安全、多邊主義；以及接觸。 下一次高級別會議將在2021/2022年冬季舉行。”