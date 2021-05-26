联合国促白俄罗斯立即释放普罗塔塞维奇 明开会讨论“强迫降落”

联合国人权事务高级专员办事处对白俄罗斯反对派记者和活动人士普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）遭到任意监禁表示强烈谴责，称该起“令人震惊的事件”表明白俄罗斯对记者和民间社会的镇压已进入了更加残酷的新阶段。联合国负责制定国际航空原则、促进国际航空运输发展的专门机构国际民航组织此前已通过官方社交媒体对这一“似乎是强迫降落……可能违反《芝加哥公约》”的事件表示严重关切，并表示将在5月27日就这一事件召开紧急会议。

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联合国人权机构呼吁“立即释放”反对派记者普罗塔塞维奇。据联合国官方消息说，人权高专办发言人科尔维尔25日自在日内瓦表示，5月23日，反对派记者普罗塔塞维奇所搭乘的瑞安航空班机，在从希腊雅典飞往立陶宛维尔纽斯的途中被迫转向，降落在白俄罗斯首都明斯克，“似乎是出于伪造的理由，且专门就是为了抓捕他。”科尔维尔表示，白俄罗斯通过军事武力威胁，以任何国际或国内法律程序之外的手段将普罗塔塞维奇从其他国家转移至本国，此举“无异于非常规引渡”，是对国际法的严重违反。

据科尔维尔表示，此类公然滥用国家权力，对行使受到国际法保护的权利的记者实施逮捕的行为，应该受到最强烈的谴责。

科尔维尔呼吁白俄罗斯政府“立即释放”普罗塔塞维奇，他表示，仅仅因为记者批评了政府就对其实施逮捕，不符合言论自由权，违反《公民及政治权利国际公约》。科尔维尔表示，“根据人权法，仅仅是组织和平集会，绝对不应被国家法律认定为犯罪，包括反恐怖主义法律。以逮捕或监禁手段来惩罚合法行使意见、表达和集会自由权的人员构成任意监禁。”

科尔维尔表示，这一任意逮捕行为释放出了令人极其担忧的信号，意味着白俄罗斯针对记者、人权捍卫者和其他民间社会成员的镇压行动正在升级，包括居住在国外的活动人士。

据科尔维尔同时强调， 强迫瑞安航空班机转向和降落，造成了机上乘客的恐慌，将他们暴露在不必要的风险之下，侵犯了他们的人权。

科尔维尔还表示，24日晚上，普罗塔塞维奇在白俄罗斯国家电视台的报道中出现，并承认自己组织了反政府游行，他的面部有明显瘀伤，所谓的“供词”也很可能是在受到胁迫的情况下作出的。科尔维尔表示，普罗塔塞维奇的此次露面并不能让人感到放心，“此类通过刑讯逼供手段所取得的供词，受到《禁止酷刑公约》的禁止”。科尔维尔表示，人权高专办对普罗塔塞维奇的安全感到担忧，正努力寻求确认他是否受到非人道待遇、是否遭受虐待或酷刑。与此同时，据报道，与普罗塔塞维奇搭乘同一航班的女友萨帕加（Sofia Sapaga）也遭到了任意监禁，她的处境和安全同样引人担忧。

据联合国该报道称，现年26岁的普罗塔塞维奇是白俄罗斯线上媒体NEXTA的联合创始人和前编辑，该媒体平台在去年八月白俄罗斯总统选举之后所爆发的大规模抗议示威期间曾参与组织多场游行活动。白俄罗斯安全部门于去年将普罗塔塞维奇列入“涉嫌恐怖活动人员”名单。据媒体报道，5月23日，他所搭乘的爱尔兰瑞安航空公司FR4978航班，在从希腊雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯的途中改道，降落在白俄罗斯首都明斯克国际机场，并在机场内停留数小时。该航班最终于当地时间21时25分飞抵维尔纽斯，比原定到达时间晚了七个小时，但普罗塔塞维奇和女友萨帕加在航班重新起飞前被从机上带走。

白俄罗斯国家通讯社则报道称，该航班当天是因遭遇炸弹威胁而紧急降落在明斯克机场，在经检查未发现爆炸装置后重新起飞并安全抵达目的地。报道称，在飞机发出紧急降落请求后，白俄罗斯总统卢卡申科下达了允许降落的命令，白军方同时还派遣了一架米格-29战斗机对客机实施伴飞护送。

联合国说，联合国负责制定国际航空原则、促进国际航空运输发展的专门机构国际民航组织此前已通过官方社交媒体对这一“似乎是强迫降落……可能违反《芝加哥公约》”的事件表示严重关切，并表示将在5月27日就这一事件召开紧急会议。