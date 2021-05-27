中英外长通话 拉布表达对港疆问题持续关切

英国首席大臣兼外交发展大臣拉布（Dominic Raab）5月27日与中国国务委员兼外长王毅通话。拉布在推特上写道，“今天我与中国外交部长王毅就共同应对气候变化和健康等全球挑战的重要性进行了交谈。我强调了英国对香港局势的深切关注，以及联合国需要不受限制地进入新疆。”

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英国外交部发言人就两国外长的通话内容介绍称，“外交大臣今天与中国国务委员兼外交部长王毅通话。他们讨论了建设性的英中关系对于应对气候变化和全球健康等全球挑战的重要性。外长们还讨论了一系列外交政策问题，包括缅甸、伊朗和朝鲜的局势。”发言人说，“外交大臣重申了英国对香港局势和新疆侵犯人权行为的持续关注，并强调了让联合国人权专家不受限制地进入新疆的重要性。”

英方发言人表示，“部长们在结束通话时一致认为，从贸易到应对生物多样性丧失，两国存在合作的机会，并表示他们期待着就这些问题进行进一步讨论”。中国外交部的声明提及，王毅就涉港、涉疆问题阐述了中方原则立场，强调“‘一国两制’是中国的基本国策，中方将坚定不移、一以贯之地坚持。中国在香港所做的一切，都是为确保‘一国两制’行稳致远”。他亦称，“中方欢迎外界各方人士到新疆了解真实情况，但不接受‘有罪推定式’的所谓‘调查’。”