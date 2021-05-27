日欧首脑峰会强调台湾海峡和平与稳定的重要性

日本首相菅义伟与欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）和欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）5月27日共同出席了日欧领导人峰会。双方就新冠疫情和疫苗生产及派发、共同应对气候变化、加强在数字和贸易领域合作，针对世贸组织改革及强化日欧在印太地区合作等多个话题达成一致。

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菅义伟会后通过推特表示，“与米歇尔主席和冯德莱恩主席进行了一次富有成效的会晤，就新冠疫情、气候变化和其他问题交换了意见。”他说，“随着欧盟在印太地区的兴趣和存在不断增加，我们将加强我们的伙伴关系，以实现该地区的自由和开放秩序。”米歇尔亦指，“多边主义、民主、法制。这是团结欧盟和日本的基石。”他说，“我们联合起来，以提高新冠疫苗生产水平；保护我们的地球，减少排放；发挥贸易与数字的潜力；加强安全，特别是在印太地区”。在日本和欧盟结为战略伙伴关系20周年之际，双方还宣布打算组建一个绿色联盟，以加速两个经济体在未来几十年内向气候中立、循环和资源高效的方向转型。该协议是在日欧峰会期间敲定的，双方同意在保护环境、保护生物多样性和应对气候变化方面加强合作。日欧的共同目标是到2050年实现气候中立。

冯德莱恩称，作为志同道合的伙伴，日欧将促进双边贸易，共同致力于世贸组织的改革，以促进基于规则的多边贸易。双方还会加强在数字领域的合作，欧盟会继续向日本出口更多的新冠疫苗。冯德莱恩在会后的记者会上介绍称，“这是一个团结的标志，也是与日本友好的标志，到目前为止，欧盟已经授权向日本出口超过1亿剂疫苗。这大约足够为40%的人口接种疫苗。这反映了欧盟和日本之间非常强大的联系。”

就世贸组织改革问题，冯德莱恩说，“在多边贸易方面，我们完全赞同关于改革世贸组织的必要性的观点。而且，我们非常高兴的是，美国与拜登总统重新回到了谈判桌前，我们现在应该利用这一势头，主要是制定新的多边规则和解除争端解决机制”。她说，“在此，我们同意，我们将共同推动在今年下半年的世贸组织部长级会议上真正取得具体成果。”米歇尔还谈到，“我们还讨论了我们社会的数字化转型问题。欧盟希望将未来10年作为我们的数字十年。我们将与日本在新兴技术、关键材料、5G、6G、人工智能、数据和平台方面进行合作。而这将提升欧盟和日本的竞争力，并在多边论坛上制定标准。”

米歇尔指出，“我们还加强了我们的安全和防务合作。欧盟决定加强其对印太地区的战略关注”。他说，“我们有强烈的兴趣与日本一起加强我们在海上安全、技术合作、网络安全、虚假信息方面的合作，并促进该地区的基本价值观和原则。随着人权和民主在世界各地受到攻击，欧盟和日本需要协调我们的行动。”米歇尔补充说，“我们还讨论了一系列地区事务，包括中国东海和南中国海局势、朝鲜、伊朗及核协议、缅甸、乌克兰、俄罗斯或中国。我们期待着我们在东京的下一次会议，以进一步加强欧盟和日本的关系。”

日欧首脑在联合声明中重申，“在我们各自处理该地区问题的方法的共同点基础上，我们将加强合作，以建立一个自由和开放的印太地区，该地区具有包容性并以法治为基础。我们将加强合作，以建立一个自由和开放的印度洋-太平洋，它具有包容性，基于法治和民主价值，并且不受胁迫的约束”。声明指，“我们完全支持东盟的团结和中心地位，以及东盟国家之间的合作。我们完全支持东盟的团结和中心地位，以及《东盟印度-太平洋展望》（AOIP），并将寻求加强与东盟在该地区的合作。我们将寻求加强与东盟在该地区的合作。我们还将与南亚和太平洋岛屿国家合作。”

日欧领导人表示，“我们仍然严重关切中国东海和南中国海的局势，并强烈反对任何改变现状和加剧紧张局势的单边企图。”声明指，“我们重申尊重国际法的极端重要性，特别是《联合国海洋法公约》（UNCLOS）中关于有义务以和平方式解决争端的规定，以及维护航行和飞越自由。我们强调台湾海峡和平与稳定的重要性，并鼓励和平解决海峡两岸问题。”