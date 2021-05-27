欧盟筹划对白俄经济制裁 德外长：若不放人将迎来漫长制裁

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）5月27日表示，欧盟或将针对白俄罗斯的重要出口商品采取经济制裁措施，主要将瞄准钾盐出口和经其领土向西欧输送的天然气。德国外交部长马斯（Heiko Maas ）当天还向卢卡申科（Alexandre Loukachenko ）发出警告，并指如果不开始释放政治犯，包括最近通过迫降客机逮捕的独立记者及同伴，他的独裁主义倾向政权将面临一连串的制裁。

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博雷利在葡萄牙首都里斯本召开的欧洲外长非正式会议上表示，白俄罗斯作为钾元素的重要出口国家，几乎所有出口的钾肥都流向波罗的海国家，而这很容易被控制，同时经白俄罗斯管道输送到欧盟国家的天然气，其运输管道亦可得到控制。他说，“白俄罗斯是一个主要的钾盐出口国：25亿美元。一切都要经过波罗的海国家。如果你真的想控制，这很容易做到。”博雷利说，“我们也可以想象，通过白俄罗斯到达欧洲的天然气，仍然是通过另一条管道来到欧洲。白俄罗斯将失去过境权，这一点不容忽视”。

德国外长马斯警告称，如果卢卡申科政权不改弦更张，那么针对与其关系密切的个人和公司的一系列新的定向制裁措施，将只是对该政权进行经济和金融打击的开始。马斯当天在抵达欧盟外长会议时表示，“我们将继续关注（这些制裁）将在白俄罗斯产生什么后果，卢卡申科是否会让步”。他说，“如果不是这样，我们必须假设，这将只是一个巨大而漫长的制裁螺旋的开始”。

欧盟已经制定了针对卢卡申科和其政权高级官员的制裁措施，禁止旅行并冻结资产。马斯说，欧盟目前正在准备的新经济制裁旨在“对白俄罗斯的经济结构和支付交易造成相当大的冲击”。欧盟27国领导人周一要求“立即释放”在迫降客机事件中遭到卢卡申科当局扣押的独立记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）及女友萨帕加（Sofia Sapaga）。马斯补充说，如果明斯克想避免欧盟的额外制裁，必须走得更远，释放其他数百名政治犯。马斯说，“我们期待的第一个信号是，那里的400多名政治犯将被释放。只要情况不是这样，欧盟在实施新的制裁时就不能放松。”

奥地利外长沙伦贝格（Alexander Schallenberg）指出，欧盟 “还必须注意，我们不会用制裁来打击白俄罗斯的民众”。他还警告说，欧盟的限制性措施不应 “将该国赶入俄罗斯的怀抱”。沙伦贝格说，“归根结底，这就是我们的目标，我们想让白俄罗斯更接近我们，而不是把它推开。这当然是我们所面临的战略挑战。” 卢森堡外交大臣阿塞尔博恩（Jean Asselborn）则认为，欧盟必须准备接受，对白俄罗斯的制裁也可能需要成本和对自己的公司“做出一点牺牲”。他说，“如果再把经济利益放在首位，我认为在这种情况下是错误的” 。

英国外交大臣拉布(Dominic Raab)通过推特写道，“我们将使用我们掌握的所有工具来追究卢卡申科政权的责任，并共同呼吁立即释放普罗塔塞维奇和他的同伴。”此外，爱沙尼亚周四宣布禁止白俄罗斯航班使用其领空。与白俄罗斯有着漫长边界的波兰周三宣布禁止白俄航班使用其领空。同一天，一架从明斯克飞往巴塞罗那的白俄客机被拒绝通过法国领空并折返。同样采取相关措施还包括英国和其他多个欧盟国家。