白宫高官介绍拜登政府对华政策三大支柱

美国国家安全委员会（NSC）中国事务高级主任罗森博格（Laura Rosenberger）与印太协调员坎贝尔（Kurt Campbell）5月26日出席了斯坦福大学活动，并就拜登政府的对华政策和印太政策等议题加以介绍。

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罗森博格和坎贝尔周三在线上参加了斯坦福大学沃尔特·舒思深亚太研究中心（Walter H. Shorenstein APRAC）“2021奥森柏格研讨会。”本次会议的主题是拜登总统的中国战略，该战略与特朗普政府的战略有何不同，以及在应对中国在印太地区的崛起中，美国如何能够最好地追求其价值观和利益。坎贝尔发言指出，美国对华政策中被广泛描述为“接触”的时期已经结束。他强调，21世纪的大部分历史将在亚洲书写，这也是美国第一次认真地将其战略重点、经济利益和军事力量转移到印太地区。

坎贝尔说，美国对印太地区的态度一直以二战后美国主导的国际秩序为基础，其核心是部署参与以维护稳定和和平解决冲突，经济开放和多边主义。他强调，现在，这个由美国主导的“印度洋-太平洋的运作体系”受到了挑战。坎贝尔说，在过去的几年里，北京已经表明它决心在国际舞台上扮演一个更加自信的角色。他谈到，“纵观全局，我们已经看到了中国转向‘严厉权力，或硬实力’的例子，以及它在战略上破坏稳定的影响：从印度北部边境的冲突到针对澳大利亚的‘不宣而战的经济运动’、‘战狼外交’、在南中国海加强军事互动、定期在台湾海峡采取军事行动，以及对日本不断施加压力。”

坎贝尔说，“我们都理解，中国作为一个正在崛起的大国，对现有的、占主导地位的体系的某些要素有异议，并希望对其进行修改”。他说，“我们相信，与一个更加自信的中国打交道的最佳方式是与盟友、伙伴和朋友合作。” 坎贝尔补充说，“当然，没有一个国家急于在美中对抗中选边站，而且，在后特朗普时代，拜登政府的最大挑战之一是努力强调并向盟友和朋友保证，我们将继续发挥稳定作用。”

罗森博格在发言中提出了拜登政府对华政策的三大支柱。她说，“与盟友和伙伴合作是拜登政府对华政策的三大支柱之一，这并不是要建立一个反华联盟。”她续称，“我们正在寻求做的是展示民主制度的成果，并为美国人民和世界人民的利益工作。”她说，“这为中国提供了一个有竞争力的反击，以应对中国以更具胁迫性的方式与其对应方接触，以及其以威胁民主国家的方式重塑规则的努力。”

罗森博格说，“拜登政府对华政策的另一个支柱是在美国国内投资，加强我们在国内的实力”。她认为，这样做的必要性特别迫切，不仅是因为新冠疫情造成的健康和经济破坏，而且也是为了应对美国社会难以解决的挑战：“如贫富差距和我们民主制度的裂缝，以及在技术领域超越创新和超越中国的必要性，而这正是两个大国之间竞争的关键所在。”

罗森伯格说，美国对华政策的第三个方面是 “在我们需要的地方反击中国，在符合我们利益的地方与中国合作。我们认为这是我们管理竞争的方式，将防止我们进入冲突，但也允许我们最大限度地进行合作。”她指出，这种方法已经在拜登团队与北京的最初高级别接触中得到了体现。罗森博格和坎贝尔都出席了美中高级外交官员今年3月举行的阿拉斯加会谈。

此外，坎贝尔承认，美国仍然需要重新创造其力量的要素，消除对美国在国际舞台上衰落的恐惧，并使整个印太地区相信美方决心继续在国际舞台上发挥主导作用。美国还必须对其在该地区的参与有一个积极的经济愿景。他说，“印度洋-太平洋的操作系统正面临着巨大的压力。它将需要重振，不仅是美国，也包括使用它的其他国家，包括日本、韩国、澳大利亚，以及想在亚洲做更多事情的欧洲国家。”

坎贝尔表示，“我们的目标是增强威慑力，并使其他国家加入这一努力”。他说，“我们对四国集团有雄心壮志”。坎贝尔指出，拜登政府希望在秋季召开一次四国安全对话机制（Quad）领导人会议，并强调美国政府愿意欢迎 “其他认为愿意与我们接触和合作的国家”加入四国安全对话机制努力。