白宮高官介紹拜登政府對華政策三大支柱

美國國家安全委員會（NSC）中國事務高級主任羅森博格（Laura Rosenberger）與印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）5月26日出席了斯坦福大學活動，並就拜登政府的對華政策和印太政策等議題加以介紹。

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羅森博格和坎貝爾周三在線上參加了斯坦福大學沃爾特·舒思深亞太研究中心（Walter H. Shorenstein APRAC）“2021奧森柏格研討會。”本次會議的主題是拜登總統的中國戰略，該戰略與特朗普政府的戰略有何不同，以及在應對中國在印太地區的崛起中，美國如何能夠最好地追求其價值觀和利益。坎貝爾發言指出，美國對華政策中被廣泛描述為“接觸”的時期已經結束。他強調，21世紀的大部分歷史將在亞洲書寫，這也是美國第一次認真地將其戰略重點、經濟利益和軍事力量轉移到印太地區。

坎貝爾說，美國對印太地區的態度一直以二戰後美國主導的國際秩序為基礎，其核心是部署參與以維護穩定和和平解決衝突，經濟開放和多邊主義。他強調，現在，這個由美國主導的“印度洋-太平洋的運作體系”受到了挑戰。坎貝爾說，在過去的幾年裡，北京已經表明它決心在國際舞台上扮演一個更加自信的角色。他談到，“縱觀全局，我們已經看到了中國轉向‘嚴厲權力，或硬實力’的例子，以及它在戰略上破壞穩定的影響：從印度北部邊境的衝突到針對澳大利亞的‘不宣而戰的經濟運動’、‘戰狼外交’、在南中國海加強軍事互動、定期在台灣海峽採取軍事行動，以及對日本不斷施加壓力。”

坎貝爾說，“我們都理解，中國作為一個正在崛起的大國，對現有的、佔主導地位的體系的某些要素有異議，並希望對其進行修改”。他說，“我們相信，與一個更加自信的中國打交道的最佳方式是與盟友、夥伴和朋友合作。” 坎貝爾補充說，“當然，沒有一個國家急於在美中對抗中選邊站，而且，在後特朗普時代，拜登政府的最大挑戰之一是努力強調並向盟友和朋友保證，我們將繼續發揮穩定作用。”

羅森博格在發言中提出了拜登政府對華政策的三大支柱。她說，“與盟友和夥伴合作是拜登政府對華政策的三大支柱之一，這並不是要建立一個反華聯盟。”她續稱，“我們正在尋求做的是展示民主制度的成果，並為美國人民和世界人民的利益工作。”她說，“這為中國提供了一個有競爭力的反擊，以應對中國以更具脅迫性的方式與其對應方接觸，以及其以威脅民主國家的方式重塑規則的努力。”

羅森博格說，“拜登政府對華政策的另一個支柱是在美國國內投資，加強我們在國內的實力”。她認為，這樣做的必要性特別迫切，不僅是因為新冠疫情造成的健康和經濟破壞，而且也是為了應對美國社會難以解決的挑戰：“如貧富差距和我們民主制度的裂縫，以及在技術領域超越創新和超越中國的必要性，而這正是兩個大國之間競爭的關鍵所在。”

羅森伯格說，美國對華政策的第三個方面是 “在我們需要的地方反擊中國，在符合我們利益的地方與中國合作。我們認為這是我們管理競爭的方式，將防止我們進入衝突，但也允許我們最大限度地進行合作。”她指出，這種方法已經在拜登團隊與北京的最初高級別接觸中得到了體現。羅森博格和坎貝爾都出席了美中高級外交官員今年3月舉行的阿拉斯加會談。

此外，坎貝爾承認，美國仍然需要重新創造其力量的要素，消除對美國在國際舞台上衰落的恐懼，並使整個印太地區相信美方決心繼續在國際舞台上發揮主導作用。美國還必須對其在該地區的參與有一個積極的經濟願景。他說，“印度洋-太平洋的操作系統正面臨著巨大的壓力。它將需要重振，不僅是美國，也包括使用它的其他國家，包括日本、韓國、澳大利亞，以及想在亞洲做更多事情的歐洲國家。”

坎貝爾表示，“我們的目標是增強威懾力，並使其他國家加入這一努力”。他說，“我們對四國集團有雄心壯志”。坎貝爾指出，拜登政府希望在秋季召開一次四國安全對話機制（Quad）領導人會議，並強調美國政府願意歡迎 “其他認為願意與我們接觸和合作的國家”加入四國安全對話機制努力。