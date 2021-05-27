美军最高军事长官：需平衡与中俄关系以防止大国战争

美军参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）5月26日在出席活动时警告说，要防止与中国和俄罗斯的关系 “破裂”，并建议采取紧急行动，改善全球关系以防止另一场“大国战争”发生。

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米利周三在参加美国空军学院毕业典礼时发表讲话指，美国在与中俄保持适当的竞争水平方面正维持着危险的平衡。他说，“我们现在处于二战后大国和平的第76年。这种和平正处于压力之下，我们可以看到它在边缘破裂”。他向台下近1020名毕业生表示，“以历史为鉴，我们将明智地把我们的目光从当前永无止境的紧迫感中移开，为防止大国战争的未来创造条件。”

米利说，“现在我们正处于与中国和俄罗斯的大国竞争当中”。他续称，“而我们需要把它保持在竞争状态，避免大国冲突。”拜登总统将与俄罗斯总统普京在下月举行峰会，以讨论“双边关系的现状和前景”。美中两国之间的紧张局势继续升级，美国国会两党议员希望对中国投资实施更多规定，并在新疆省侵犯人权的报道中减少双方间的贸易依赖。预计国会本周将通过两党立法，加强美国对人工智能和技术进步的投资，以应对北京不断扩大的军事和技术能力。

米利说，“我们生活在一个技术发展的时代，人工智能、机器人技术、人体工程、高超音速技术、远程精确射击；我们现在可以在人类历史上从未出现过的范围内寻找并打击目标。”他说，“掌握新技术的国家，将它们与理论相结合，并发展领导力以利用这些技术”。他继续说，“在这方面做得最好的一方将在下一场战争开始时拥有决定性的优势。”

另就拜登宣布要求美国情报界加倍力度调查新冠病毒来源问题，米利在前往毕业典礼的飞机上向福克斯新闻记者表示，病毒的起源仍然没有定论。他认为中国政府的“掩饰正在阻碍相关调查”。当被问及他对病毒起源的想法是否与一年前一样时，米利回答说，“我一年前说的，今天仍然是真的。它是不确定的，我们不知道”。米利指出，没有看到任何能够改变他对病毒看法的新东西。他说，“证据的分量似乎表明是自然的，但我们并不确定”。

米利说，“一旦这种病毒开始出现，似乎有相当多的活动或掩盖或缺乏透明度，可能是最好的说法，而所有这些都令人不安。因此，我们需要弄清它的真相。这很清楚”。他说，“我认为，总统是完全正确的，我们需要弄清楚这个问题。”