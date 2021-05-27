美印太协调员坎贝尔：与中国接触的时代已经结束

美国国家安全委员会（NSC）印太协调员库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）5月26日在出席活动时表示，“被广泛描述为（与中国）接触的时代已经结束了”。

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坎贝尔周三在出席斯坦福大学活动时说，美国的对华政策现在将在一套“新的战略参数”下运作，他补充说，“其主导模式将是竞争。”坎贝尔说，习近平领导下的中国政策在很大程度上应对美国政策的转变负责，他提到了中国与印度边境的军事冲突、针对澳大利亚的“经济运动”以及中国“战狼外交”的崛起。他说，北京的行为象征着其向“严苛力量，或硬实力”的转变，“这表明中国决心扮演一个更加自信的角色”。

坎贝尔直言不讳的评论是在拜登总统宣布，他命令美国情报界“加倍”努力确定新冠病毒的来源，此前对其来源是自然的还是来自实验室泄露事故的评估存在冲突。此举定将激怒中方官员，他们一再拒绝任何关于“病毒从武汉实验室逃脱”的说法。

彭博社说，坎贝尔清楚与当下的中国外交官谈判是什么感觉。他是今年3月参加了阿拉斯加美中高层对话的美国官员之一。坎贝尔说，习主席是美中关系新方法的核心。他形容习近平是“深信意识形态，但也相当不感情用事”，并补充说，这位中国领导人“对经济并不十分感兴趣”。

坎贝尔说，自2012年上台以来，习近平“几乎完全瓦解了近40年来为集体领导而设计的机制”。他说，中国的高级外交官，如政治局委员杨洁篪和外交部长王毅，“完全不在百里范围之内”的中国领导人的核心圈。

坎贝尔说，盟友将是美国在未来几年内反制中国努力的核心。美国已经试图在包括印度、日本和澳大利亚在内的“四国集团”（Quad Group）中树立其工作的重要性。而拜登在白宫与外国元首的首次会晤是与日本首相菅义伟和韩国总统文在寅。

坎贝尔说，“我们相信，与一个更加自信的中国打交道的最佳方式是与盟友、伙伴和朋友合作”。他说，“最好的中国政策其实是一个好的亚洲政策。” 尽管如此，他说美国将需要消除对美国在亚洲衰落的担忧，并为该地区提供一个“积极的经济愿景”。坎贝尔说，“实际上，我们现在第一次将我们的战略重点、我们的经济利益、我们的军事力量更多地转移到印太地区。”