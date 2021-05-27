美参议院进一步推动《美国创新和竞争法》立法

美国参议院5月27日推进了一项全面的立法计划，旨在提高美国在科技领域与中国的竞争能力。该法案是之前同样得到两党共识的《无尽前沿法案》的替代修正案。

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美国国会参议员们以68票赞成、30票反对的投票结果，结束了对价值2500亿美元的《2021年美国创新和竞争法》（USICA）的辩论，并使其更接近于在参议院的最终投票。参议院多数党领袖、民主党人舒默(Chuck Schumer)倡导了这项跨党派的立法。该立法还必须在众议院获得通过，才能送交白宫供拜登总统签署成为法律。

该法案授权拨款约1900亿美元用于从总体上加强美国的技术，另外拨款540亿美元专门用于增加半导体、微芯片和电信设备的生产。该立法还寻求通过外交手段对抗北京日益增长的全球影响力。前共和党总统特朗普执政时让美国退出了一些国际组织，作为其“美国优先”议程的一部分。

据悉，参议员们花了三个月的时间在参议院各个委员会中制定该法案的不同方面。舒默承诺在法案最终通过之前会有一个“强有力的”修订过程。事实上，在过去两周里，舒默允许十几项修正案在参议院获得唱名表决，其中大部分是由共和党人提出的。截至周四上午，共和党人仍在推动更多的修正案投票，包括共和党籍参议员克拉珀（Mike Crapo）领导的努力。

该立法的命运在一次关键的投票中持续了三个多小时后变得更加光明，然后以共和党决定让该法案向前推进而结束。这一针对中国的措施可能将成为参议院今年能够取得的最后一次重大两党胜利，因为关于其他重大问题的几次跨党派谈判都陷入了僵局。

舒默说，“所有人都知道联邦政府对科学和技术的承诺几十年来一直在下滑”。他说，“我们一直在全球的顶端沾沾自喜，而我们作为世界经济领导者的地位正在摇摇欲坠。”舒默的共和党盟友科宁参议员（John Cornyn）说，“我告诉舒默，'如果你想在这个法案上获得临时动议，我们只需要更多的修正案’。他说，‘好吧，你已经有很多修正案了’。我说，‘没有我们想要的那么多’。” 舒默认为，他在作为多数党领袖的新任期内允许的修正案投票数已经超过了共和党籍、前多数党领袖（Mitch McConnell）在过去四年里所做的总数。

舒默说，“在这里，我们举行了参议员们一直呼吁的那种积极的、两党的、公开的修正过程。”他说，“这些投票中的一些对我们一方来说是艰难的。如果是以前，我们会说不。（现在）我们同意了，我们会对它们投票。”长期以来，两党参议员普遍认为，美国应该采取更多措施来削弱中国的全球影响力及其在各个领域的不良行为，包括盗窃知识产权和侵犯维吾尔族穆斯林人权的行为。

尽管舒默与共和党人达成了协议，一些共和党籍参议员还是大声反对该法案。共和党籍参议员肯尼迪（John Neely Kennedy）说，“我们在谈判中做得太差了。（舒默）是如此兴奋。他欣喜若狂。他像一个穿着蝙蝠侠服装的五岁小孩一样跑来跑去，他是如此兴奋。”