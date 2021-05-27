美參議院進一步推動《美國創新和競爭法》立法

美國參議院5月27日推進了一項全面的立法計畫，旨在提高美國在科技領域與中國的競爭能力。該法案是之前同樣得到兩黨共識的《無盡前沿法案》的替代修正案。

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美國國會參議員們以68票贊成、30票反對的投票結果，結束了對價值2500億美元的《2021年美國創新和競爭法》（USICA）的辯論，並使其更接近於在參議院的最終投票。參議院多數黨領袖、民主黨人舒默(Chuck Schumer)倡導了這項跨黨派的立法。該立法還必須在眾議院獲得通過，才能送交白宮供拜登總統簽署成為法律。

該法案授權撥款約1900億美元用於從總體上加強美國的技術，另外撥款540億美元專門用於增加半導體、微芯片和電信設備的生產。該立法還尋求通過外交手段對抗北京日益增長的全球影響力。前共和黨總統特朗普執政時讓美國退出了一些國際組織，作為其“美國優先”議程的一部分。

據悉，參議員們花了三個月的時間在參議院各個委員會中制定該法案的不同方面。舒默承諾在法案最終通過之前會有一個“強有力的”修訂過程。事實上，在過去兩周里，舒默允許十幾項修正案在參議院獲得唱名表決，其中大部分是由共和黨人提出的。截至周四上午，共和黨人仍在推動更多的修正案投票，包括共和黨籍參議員克拉珀（Mike Crapo）領導的努力。

該立法的命運在一次關鍵的投票中持續了三個多小時後變得更加光明，然後以共和黨決定讓該法案向前推進而結束。這一針對中國的措施可能將成為參議院今年能夠取得的最後一次重大兩黨勝利，因為關於其他重大問題的幾次跨黨派談判都陷入了僵局。

舒默說，“所有人都知道聯邦政府對科學和技術的承諾幾十年來一直在下滑”。他說，“我們一直在全球的頂端沾沾自喜，而我們作為世界經濟領導者的地位正在搖搖欲墜。”舒默的共和黨盟友科寧參議員（John Cornyn）說，“我告訴舒默，'如果你想在這個法案上獲得臨時動議，我們只需要更多的修正案’。他說，‘好吧，你已經有很多修正案了’。我說，‘沒有我們想要的那麼多’。” 舒默認為，他在作為多數黨領袖的新任期內允許的修正案投票數已經超過了共和黨籍、前多數黨領袖（Mitch McConnell）在過去四年裡所做的總數。

舒默說，“在這裡，我們舉行了參議員們一直呼籲的那種積極的、兩黨的、公開的修正過程。”他說，“這些投票中的一些對我們一方來說是艱難的。如果是以前，我們會說不。（現在）我們同意了，我們會對它們投票。”長期以來，兩黨參議員普遍認為，美國應該採取更多措施來削弱中國的全球影響力及其在各個領域的不良行為，包括盜竊知識產權和侵犯維吾爾族穆斯林人權的行為。

儘管舒默與共和黨人達成了協議，一些共和黨籍參議員還是大聲反對該法案。共和黨籍參議員肯尼迪（John Neely Kennedy）說，“我們在談判中做得太差了。（舒默）是如此興奮。他欣喜若狂。他像一個穿着蝙蝠俠服裝的五歲小孩一樣跑來跑去，他是如此興奮。”