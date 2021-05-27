美軍最高軍事長官：需平衡與中俄關係以防止大國戰爭

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）5月26日在出席活動時警告說，要防止與中國和俄羅斯的關係 “破裂”，並建議採取緊急行動，改善全球關係以防止另一場“大國戰爭”發生。

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米利周三在參加美國空軍學院畢業典禮時發表講話指，美國在與中俄保持適當的競爭水平方面正維持着危險的平衡。他說，“我們現在處於二戰後大國和平的第76年。這種和平正處於壓力之下，我們可以看到它在邊緣破裂”。他向台下近1020名畢業生表示，“以歷史為鑒，我們將明智地把我們的目光從當前永無止境的緊迫感中移開，為防止大國戰爭的未來創造條件。”

米利說，“現在我們正處於與中國和俄羅斯的大國競爭當中”。他續稱，“而我們需要把它保持在競爭狀態，避免大國衝突。”拜登總統將與俄羅斯總統普京在下月舉行峰會，以討論“雙邊關係的現狀和前景”。美中兩國之間的緊張局勢繼續升級，美國國會兩黨議員希望對中國投資實施更多規定，並在新疆省侵犯人權的報道中減少雙方間的貿易依賴。預計國會本周將通過兩黨立法，加強美國對人工智能和技術進步的投資，以應對北京不斷擴大的軍事和技術能力。

米利說，“我們生活在一個技術發展的時代，人工智能、機器人技術、人體工程、高超音速技術、遠程精確射擊；我們現在可以在人類歷史上從未出現過的範圍內尋找並打擊目標。”他說，“掌握新技術的國家，將它們與理論相結合，並發展領導力以利用這些技術”。他繼續說，“在這方面做得最好的一方將在下一場戰爭開始時擁有決定性的優勢。”

另就拜登宣布要求美國情報界加倍力度調查新冠病毒來源問題，米利在前往畢業典禮的飛機上向福克斯新聞記者表示，病毒的起源仍然沒有定論。他認為中國政府的“掩飾正在阻礙相關調查”。當被問及他對病毒起源的想法是否與一年前一樣時，米利回答說，“我一年前說的，今天仍然是真的。它是不確定的，我們不知道”。米利指出，沒有看到任何能夠改變他對病毒看法的新東西。他說，“證據的分量似乎表明是自然的，但我們並不確定”。

米利說，“一旦這種病毒開始出現，似乎有相當多的活動或掩蓋或缺乏透明度，可能是最好的說法，而所有這些都令人不安。因此，我們需要弄清它的真相。這很清楚”。他說，“我認為，總統是完全正確的，我們需要弄清楚這個問題。”