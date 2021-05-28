印度外长访美受超常规接待 会见一系列美国高官

印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）5月24日至28日进行了对美国为期四天的访问。他周五当天与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）举行了会谈，而在此之前苏杰生已经和美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）、国防部长奥斯汀(Lloyd Austin) 、贸易代表戴琪，乃至国家情报总监海恩斯（Avril Haines）等拜登政府要员举行了单独会谈，凸显当下美印两国关系的升温和密切。

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苏杰生27日与沙利文举行了会谈。白宫的声明介绍称，“二人对最近几周的合作表示欢迎，这些合作使美国联邦和州政府、美国公司以及美国各地的公民个人为印度人民提供了超过5亿美元的新冠疫情救济物资。他们讨论了一系列区域和全球问题，并同意美国和印度应继续密切合作，以应对整个印太地区的共同挑战”。 声明指，二人一致认为，“人民之间的联系和共同的价值观是美印战略伙伴关系的基础，这种关系正在帮助结束大流行病，支持一个自由和开放的印度洋-太平洋，并在气候变化方面提供全球领导”。

此外，苏杰生在推特上介绍称，“与美国贸易代表戴琪大使进行了良好的讨论。我们的贸易、技术和商业合作是我们战略伙伴关系的核心，加强这些合作对后疫情经济复苏至关重要。欢迎她在知识产权问题上的积极立场以及对高效和强大的供应链的支持。”苏杰生还上传了双方团队会谈期间的合影。同样与他拍照会面的还包括美国国家情报总监海恩斯。苏杰生说，“很高兴见到海因斯总监。期待着密切合作，以应对当代安全挑战并推进我们的战略伙伴关系。”

据印度驻美国大使桑德胡（Taranjit Singh Sandhu）介绍称，与苏杰生一行在印度大使馆会面的包括来自白宫、国家安全委员会、国务院、财政部、能源部、国际开发署、国土安全部、贸易部、驻联合国代表团、国家科学基金会和国防部的高级官员。苏杰生周五稍早还与奥斯汀举行了会谈。他介绍称，“与奥斯汀部长进行了热烈会面。就进一步发展我们的战略和防务伙伴关系进行了全面对话。就当代安全挑战交换了意见。对美国军队在应对新冠疫情局势方面的作用表示赞赏。”

美国国防部发表声明说，“奥斯汀部长和苏杰生部长重申了他们对维持一个自由和开放的印太地区，以及加强美印主要防务伙伴关系的承诺”。声明称，“他们还讨论了在新冠疫情重新抬头的情况下深化协调的机会。奥斯汀部长表示，他期待着在今年晚些时候的2+2部长级对话中接待苏杰生部长和印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）。”

苏杰生当天还与布林肯举行了会谈。布林肯会前向记者说，“我特别高兴能与我的朋友和同事，苏杰生部长一起在这里。他能来到国务院真是太好了，而且也非常重要，因为美国和印度正在共同应对我们这个时代的许多最重要的挑战，以及对我们公民的生活产生深远影响的挑战”。布林肯说，“我们团结一致，共同面对新冠疫情，我们团结一致，应对气候变化带来的挑战，我们直接通过四方安全对话（Quad）和联合国的其他机构一起合作，应对我们在该地区和世界各地面临的许多挑战。”

布林肯说，“美国和印度之间的伙伴关系是至关重要的，是强大的，而且我认为它越来越有成效。因此，我非常高兴外长今天来到这里，我们像往常一样有很多事情要谈。”苏杰生说，“让我响应国务卿的讲话。首先，我非常高兴能回来。这是印度对新政府的首次内阁级访问，我当然很高兴看到有人作为与我合作多年的同行。我们有很多问题要讨论”。

苏杰生说，“我认为我们的关系在这些年里变得更加牢固，而且我非常有信心它们会继续这样做。但我也想借此机会向国务卿并通过他向政府表示，向美国表示，在我们面临巨大困难的时刻，美国给予了强有力的支持和声援。因此，正如他所说，我们有很多事情要谈，但我认为这是我应该表达的。”