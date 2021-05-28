台湾疫苗成政治核弹？15万剂莫德纳“间谍”般运抵台湾

台湾今报有15万剂美国莫德纳疫苗运抵桃园机场。台湾仅仅在稍前疫苗还无人问津忽因疫情爆起而成为紧俏，并成为政治攻防的核弹。今（28）日下午15万剂莫德纳疫苗将抵达台湾，日本也传出有意提供AZ疫苗给台湾，疫苗据信将陆续到位，媒体认为可提升不少民众信心。不过，因为数量显得稀少，有立场批评指台湾当局的疫苗斩获如同满汉全席只上了一个腌咸菜而已。台湾媒体透露当局购买疫苗敏感只能偷偷做。此前消息称台湾购买重要批量德美合造疫苗临门莫名破局。

广告 继续浏览后续

据新头壳今天报道称，今（28）日下午15万剂莫德纳疫苗将抵达台湾，日本也传出有意提供AZ疫苗给台湾，疫苗陆续到位，提升不少民众信心。稍早卫福部长陈时中和立法院朝野党团协商时也提到，8月底共会有1000万剂疫苗进台，预计到10月能让至少6成民众施打第一剂。

据台湾疫情指挥中心统计，国内累计434,840例新型冠状病毒肺炎相关通报（含381,735例排除），其中6,761例确诊，分别为1,124例境外移入，5,584例本土病例，36例敦睦舰队、2例航空器感染、1例不明及14例调查中；另15例（案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3459、3975、3989、3990、3991、4726）移除为空号。确诊个案中59例死亡。

该报道称，台湾新冠肺炎疫情持续升温，疫苗短缺问题仍然严重，今（28）日上午15万剂莫德纳（Moderna）疫苗送抵台湾，美国在台协会（American Institute in Taiwan, AIT）在脸书发文表示，欢迎第一批次莫德纳疫苗抵台，并以“#RealFriendsRealProgress”、“#真朋友真进展”强调台美合作交流的友谊。

据AIT在贴文中指出，这是美国疫苗首次抵达台湾，美台在全球卫生合作交流方面有着长远的历史，“我们支持台湾取得疫苗的能力，我们正努力与台湾各个层级就疫苗的迫切议题进行讨论。”

就第一批美莫德纳疫苗抵台，自由时报今天报道称，为避免可能发生不必要的困扰，让疫苗可以顺利回台，华航今天载运莫德纳疫苗的货机，飞行计划特别申请航路改道，主要就是要避开中国的飞航情报区，但也因此飞行时间增加约1小时又10几分钟，原本预计抵台时间为下午3点38分，因而延误到下午4点32分降落桃园机场。

据该报道称，今天华航第5556次班机载运首批15万剂莫德纳疫苗，该班机是由卢森堡起飞，中停杜拜后再飞台湾桃园机场，这也是继本月20日中午来台供检测的200剂后，再度来台的莫德纳疫苗。

据了解，该班机今天早上起飞前申请飞行计划就刻意改变了航道，也明确表示，除了需要保持温度需要多加油量外，也注明是要避开中国飞航情报区，所以飞机飞到曼谷之后，就改飞柬埔寨、越南、马尼拉飞航情报区进入台湾飞航情报区。

由于绕路飞行时间由原来的7小时增加为9小时多，多耗费2万2千磅燃油，时间也增加约1小时又13分钟，该班机预定今天下午4点32分降落桃园机场。

就第一批美莫德纳疫苗抵台，自由时报引述消息说，莫德纳疫苗突然就来！台大医爆背后政府努力：很多事只能偷偷做。台大医院妇产科名医施景中昨晚间在脸书PO文，曝光政府争取疫苗的背后努力，表示大部份民众可能愤怒地认为政府对疫苗无所作为，但“其实政府很多事情只能偷偷摸摸的做，为什么不用我多言”。

施景中27日发文表示，为什么先前无声无息，却突然传出15万剂莫德纳疫苗已经从卢森堡起飞了？他指出，10天前正是台湾面临最严峻的疫情考验之时，当时他在国外的友人传来了欧盟友台议员，和我外交部长吴钊燮面对面视讯会议的画面。

施景中表示，这件事情在对方国家低调地进行，在台湾也没有媒体报导，但是就在这件事发生的隔天，AZ疫苗就从荷兰阿姆斯特丹起飞，2天后飞抵台湾；施景中文中指出，而就在28日，他也已经分配到疫苗施打。

施景中指出，大部分的民众可能都觉得政府对疫苗无作为而感到愤怒，批评政府声称订了3000万剂，现在却连100万剂都还没到台湾。施景中对此缓颊，“其实政府很多事情只能偷偷摸摸的做，为什么不用我多言”。

施景中还说，看到新闻报导，欧盟对AZ公司提起了钜额天价赔偿要求，因为目前很多国家的AZ疫苗还无法准时到货。“即使这样，我们涉外官员紧急要求后，欧盟她们还是挤出不少疫苗给我们了。请大家一起撑下去”。

据该报道称，对于第1批15万剂的莫德纳疫苗来台，总统蔡英文27日晚间也在脸书PO文表示，过程中有许多人低调参与、付出，无法一一列出。