台灣疫苗成政治核彈？15萬劑莫德納“間諜”般運抵台灣

台灣今報有15萬劑美國莫德納疫苗運抵桃園機場。台灣僅僅在稍前疫苗還無人問津忽因疫情爆起而成為緊俏，並成為政治攻防的核彈。今（28）日下午15萬劑莫德納疫苗將抵達台灣，日本也傳出有意提供AZ疫苗給台灣，疫苗據信將陸續到位，媒體認為可提升不少民眾信心。不過，因為數量顯得稀少，有立場批評指台灣當局的疫苗斬獲如同滿漢全席只上了一個腌鹹菜而已。台灣媒體透露當局購買疫苗敏感只能偷偷做。此前消息稱台灣購買重要批量德美合造疫苗臨門莫名破局。

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據新頭殼今天報道稱，今（28）日下午15萬劑莫德納疫苗將抵達台灣，日本也傳出有意提供AZ疫苗給台灣，疫苗陸續到位，提升不少民眾信心。稍早衛福部長陳時中和立法院朝野黨團協商時也提到，8月底共會有1000萬劑疫苗進台，預計到10月能讓至少6成民眾施打第一劑。

據台灣疫情指揮中心統計，國內累計434,840例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含381,735例排除），其中6,761例確診，分別為1,124例境外移入，5,584例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另15例（案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3459、3975、3989、3990、3991、4726）移除為空號。確診個案中59例死亡。

該報道稱，台灣新冠肺炎疫情持續升溫，疫苗短缺問題仍然嚴重，今（28）日上午15萬劑莫德納（Moderna）疫苗送抵台灣，美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）在臉書發文表示，歡迎第一批次莫德納疫苗抵台，並以“#RealFriendsRealProgress”、“#真朋友真進展”強調台美合作交流的友誼。

據AIT在貼文中指出，這是美國疫苗首次抵達台灣，美台在全球衛生合作交流方面有着長遠的歷史，“我們支持台灣取得疫苗的能力，我們正努力與台灣各個層級就疫苗的迫切議題進行討論。”

就第一批美莫德納疫苗抵台，自由時報今天報道稱，為避免可能發生不必要的困擾，讓疫苗可以順利回台，華航今天載運莫德納疫苗的貨機，飛行計畫特別申請航路改道，主要就是要避開中國的飛航情報區，但也因此飛行時間增加約1小時又10幾分鐘，原本預計抵台時間為下午3點38分，因而延誤到下午4點32分降落桃園機場。

據該報道稱，今天華航第5556次班機載運首批15萬劑莫德納疫苗，該班機是由盧森堡起飛，中停杜拜後再飛台灣桃園機場，這也是繼本月20日中午來台供檢測的200劑後，再度來台的莫德納疫苗。

據了解，該班機今天早上起飛前申請飛行計畫就刻意改變了航道，也明確表示，除了需要保持溫度需要多加油量外，也註明是要避開中國飛航情報區，所以飛機飛到曼谷之後，就改飛柬埔寨、越南、馬尼拉飛航情報區進入台灣飛航情報區。

由於繞路飛行時間由原來的7小時增加為9小時多，多耗費2萬2千磅燃油，時間也增加約1小時又13分鐘，該班機預定今天下午4點32分降落桃園機場。

就第一批美莫德納疫苗抵台，自由時報引述消息說，莫德納疫苗突然就來！台大醫爆背後政府努力：很多事只能偷偷做。台大醫院婦產科名醫施景中昨晚間在臉書PO文，曝光政府爭取疫苗的背後努力，表示大部份民眾可能憤怒地認為政府對疫苗無所作為，但“其實政府很多事情只能偷偷摸摸的做，為什麼不用我多言”。

施景中27日發文表示，為什麼先前無聲無息，卻突然傳出15萬劑莫德納疫苗已經從盧森堡起飛了？他指出，10天前正是台灣面臨最嚴峻的疫情考驗之時，當時他在國外的友人傳來了歐盟友台議員，和我外交部長吳釗燮面對面視訊會議的畫面。

施景中表示，這件事情在對方國家低調地進行，在台灣也沒有媒體報導，但是就在這件事發生的隔天，AZ疫苗就從荷蘭阿姆斯特丹起飛，2天後飛抵台灣；施景中文中指出，而就在28日，他也已經分配到疫苗施打。

施景中指出，大部分的民眾可能都覺得政府對疫苗無作為而感到憤怒，批評政府聲稱訂了3000萬劑，現在卻連100萬劑都還沒到台灣。施景中對此緩頰，“其實政府很多事情只能偷偷摸摸的做，為什麼不用我多言”。

施景中還說，看到新聞報導，歐盟對AZ公司提起了鉅額天價賠償要求，因為目前很多國家的AZ疫苗還無法準時到貨。“即使這樣，我們涉外官員緊急要求後，歐盟她們還是擠出不少疫苗給我們了。請大家一起撐下去”。

據該報道稱，對於第1批15萬劑的莫德納疫苗來台，總統蔡英文27日晚間也在臉書PO文表示，過程中有許多人低調參與、付出，無法一一列出。