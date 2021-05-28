就冲击国会大厦事件成立调查委员会的法案被封杀在美国参议院门前
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美国参议院共和党人在星期五(5月28日)封杀了一项要求成立有关1月6日冲击国会大厦事件的调查委员会的法案。这之前，由民主党占多数的国会众议院已通过了该项法案。
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按照美国参议院规则，在有参议员提出有意就某项法案展开“冗长辩论”后，参议院必须要有60票才能终止这种无休止式的辩论。而在拥有100名成员的国会参议院，两党平分秋色，各占50席，民主党人需要至少10名共和党参议员加入到他们一边，才能让议案过关。而参议院的共和党人如果要封杀该案，也必须利用这种程序性战术，展开“冗长辩论”进行封杀。
参议院这次的表决结果是54票对35票，民主党没有达到60票的门槛。这是拜登出任总统后，共和党人第一次成功使用这种战术叫停参议院的立法程序。
美国之音评论说：这一程序性行动显示还有很多共和党参议员仍然效忠特朗普，他们遵循参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔的指导。麦康奈尔曾表示特朗普对“挑动”国会骚乱负有责任，但也批评民主党推出的这种法案只不过是“政治操演”而已，因为参议院的委员会已经在调查国会安全疏失问题了。
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