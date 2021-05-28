美众院209名议员联名要求佩洛西推动病毒溯源调查

自华盛顿方面消息，在美国国会众议院共和党党鞭斯卡利斯（Steve Scalise）地推动下，209名共和党籍众议员签署了一份写给议长佩洛西（Nancy Pelosi）的公开信，要求她指示民主党人相关委员会主席共同参加对新冠病毒溯源的两党国会调查。

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斯卡利斯在新闻稿中写道，“自新冠病毒在中国武汉出现以来，已经过去了将近18个月，尽管众议院共和党人多次要求国会投入调查资源，以审查关于该大流行病始于中国实验室，而中共对其掩盖的说法，但众议院民主党人没有就新冠病毒的起源举行过一次听证。”在这封写给佩洛西的公开信中，众议院共和党人称，“这些关于中共的责任的问题并不是像你们错误地声称的那样，是一种转移视线。恰恰相反，每一个失去亲人的美国家庭都应该得到关于这一可怕病毒来源的答案，而众议院民主党人一直拒绝分配调查资源以获得这些答案，是对他们的侮辱”。

《华尔街日报》23日援引一份此前未披露的美国情报报告称，中国武汉病毒研究所的3名研究人员于2019年11月到医院寻求治疗。这份报告助长了在美国政界和舆论越来越多要求更全面调查新冠病毒来源的呼声。鉴于来自国会和舆论的压力，拜登总统26日通过声明宣布，已要求美国情报界加倍努力，收集和分析可能使更接近2019冠状病毒病（COVID-19）来源明确结论的信息，并在90天内向他报告。

斯卡利斯称，“尽管有这些新的证据，众议院民主党人对中共在这场大流行病中的作用仍然无动于衷。同样明显的是，由于中共在过去一年里有能力影响世界卫生组织（WHO）的审查过程，美国无法依靠该机构进行彻底的调查。”参与联署的209名共和党籍众议员向佩洛西说，“很明显，世卫组织未能就新冠病毒的起源和中共的责任提出最终意见。这项任务落到了我们国会的头上。众议院共和党人一直呼吁你们揭开这一真相。现在是你加入这场战斗的时候了。”

信中称，“我们希望众议院民主党人放弃他们的党派议程，加入众议院共和党人对新冠病毒起源的调查。这是我们面临的最重要的问题之一。感谢你对这一紧急请求的关注。”此外，据福克斯新闻报导，美国会众议院司法委员会和监督委员会的共和党人周五还对美国国家卫生研究院（NIH）授予“生态健康联盟”（EcoHealth Alliance）的一笔拨款展开调查。发动调查的议员们认为，该联盟将美国纳税人的资金授予武汉病毒研究所，以研究蝙蝠冠状病毒可能感染人类的风险。