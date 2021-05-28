美防長聽證會上為7150億美元軍費辯護 共和黨議員認為不足

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月17日在出席國會聽證會時表示，五角大樓7150億美元的預算提案，“足以應對從中國崛起到氣候變化和未來大流行病到來的威脅”。但不少與會的共和黨籍眾議員則認為，這一數字並不充足。

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在拜登總統正式提交6萬億美元的2022財年政府開支計畫的前一天，眾議院撥款委員會下設國防小組委員會舉行聽證會，對五角大樓的擬議預算進行了首次正式辯論。它將比今年頒布的7040億美元多出1.6%，但按通貨膨脹調整後的實際價值計算，相當於減少了約0.4%。

奧斯汀出席聽證會表示，該預算“充分允許我們為下一場戰鬥做準備”。他補充說，“事實上，它確實提供了追求我們所需能力的資源”。奧斯汀說，該預算將包括對軍事研究和開發帶來“可能是有史以來最大的投資”，同時削減過時的武器系統。

美軍參謀長聯席會議主席馬克•米利（Mark Milley）作證說，這是在“略微偏向未來而不是現在”。預算提案試圖通過推進發展高超音速武器和用彈道導彈潛艇，及無人艦艇以加強美國海軍實力來威懾中國和俄羅斯。但該委員會的共和黨議員表示，些許的預算增長可能使與中國的競爭，在諸如南中國海或台灣存在潛在衝突中更具挑戰性。共和黨籍眾議員羅傑斯（Hal Rogers）說，“我們正在開始失去我們在許多領域的關鍵競爭優勢。”

米利在書面證詞中談到，中國是美國所面臨的最大的地緣戰略安全挑戰，但與中國發生戰爭“並非不可避免”。他說，“我們需要將雙方的關係保持在競爭狀態，而不是衝突”。米利說，“這最好通過綜合威懾來實現，在這種情況下，美國在軍事上相對於中國保持強大，我們在所有不同的戰爭領域保持軍事上的優勢。”

聽證會上，米利還試圖緩解人們對美國核武庫現代化的巨大成本的擔憂，這是一個具有政治爭議的問題。米利說，“我們的核力量、武器綜合體以及必要的核指揮、控制和通信（NC3）能力的現代化是一個高度優先事項”。他說，根據五角大樓的預測顯示，美國核武器的現代化將在2029年達到該部門預算的7%。他認為，這比以前的核工作成本要低，在1980年代，核資本化的成本占預算的10.6%，而在1960年代初佔17%。

發言中，米利贊同放棄一些美軍舊的“遺留”武器系統的計畫，此舉肯定會面臨來自製造它們的選民和相應民選代表的阻力。他說，“繼續購買和維護遺留設備會佔用所需的國防資金，而不能用於購買現代化所需的系統”。