美防长听证会上为7150亿美元军费辩护 共和党议员认为不足

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）5月17日在出席国会听证会时表示，五角大楼7150亿美元的预算提案，“足以应对从中国崛起到气候变化和未来大流行病到来的威胁”。但不少与会的共和党籍众议员则认为，这一数字并不充足。

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在拜登总统正式提交6万亿美元的2022财年政府开支计划的前一天，众议院拨款委员会下设国防小组委员会举行听证会，对五角大楼的拟议预算进行了首次正式辩论。它将比今年颁布的7040亿美元多出1.6%，但按通货膨胀调整后的实际价值计算，相当于减少了约0.4%。

奥斯汀出席听证会表示，该预算“充分允许我们为下一场战斗做准备”。他补充说，“事实上，它确实提供了追求我们所需能力的资源”。奥斯汀说，该预算将包括对军事研究和开发带来“可能是有史以来最大的投资”，同时削减过时的武器系统。

美军参谋长联席会议主席马克•米利（Mark Milley）作证说，这是在“略微偏向未来而不是现在”。预算提案试图通过推进发展高超音速武器和用弹道导弹潜艇，及无人舰艇以加强美国海军实力来威慑中国和俄罗斯。但该委员会的共和党议员表示，些许的预算增长可能使与中国的竞争，在诸如南中国海或台湾存在潜在冲突中更具挑战性。共和党籍众议员罗杰斯（Hal Rogers）说，“我们正在开始失去我们在许多领域的关键竞争优势。”

米利在书面证词中谈到，中国是美国所面临的最大的地缘战略安全挑战，但与中国发生战争“并非不可避免”。他说，“我们需要将双方的关系保持在竞争状态，而不是冲突”。米利说，“这最好通过综合威慑来实现，在这种情况下，美国在军事上相对于中国保持强大，我们在所有不同的战争领域保持军事上的优势。”

听证会上，米利还试图缓解人们对美国核武库现代化的巨大成本的担忧，这是一个具有政治争议的问题。米利说，“我们的核力量、武器综合体以及必要的核指挥、控制和通信（NC3）能力的现代化是一个高度优先事项”。他说，根据五角大楼的预测显示，美国核武器的现代化将在2029年达到该部门预算的7%。他认为，这比以前的核工作成本要低，在1980年代，核资本化的成本占预算的10.6%，而在1960年代初占17%。

发言中，米利赞同放弃一些美军旧的“遗留”武器系统的计划，此举肯定会面临来自制造它们的选民和相应民选代表的阻力。他说，“继续购买和维护遗留设备会占用所需的国防资金，而不能用于购买现代化所需的系统”。