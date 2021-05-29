党派分歧致《美国创新和竞争法》在美参院立法延后

美国参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)周五介绍称，参议院将于6月8日恢复对一项旨在提高美国与中国技术竞争能力的全面立法计划的审议。参议院曾试图在周四通过这项价值2500亿美元的法案，但遭到共和党人推迟，他们认为舒默和民主党人没有留出足够的时间来考虑修正案。

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价值2500亿美元的《2021年美国创新和竞争法》（USICA）由参议院多数党领袖、民主党人舒默(Chuck Schumer)倡导。该法案授权拨款约1900亿美元用于从总体上加强美国的技术，另外拨款540亿美元专门用于增加半导体、微芯片和电信设备的生产。该立法还寻求通过外交手段对抗北京日益增长的全球影响力。

据悉，参议员们花了三个月的时间在参议院各个委员会中制定该法案的不同方面。舒默曾承诺在法案最终通过之前会有一个“强有力的”修订过程。该议案是两党共同制定的，两党的许多参议员表示，他们普遍支持其内容。但由共和党籍参议员约翰逊（Ron Johnson）和其他保守派领导的拖延，促使舒默放弃了在本周完成议院对该法案投票的工作，而是将最终审议推迟到美国阵亡将士纪念日休会之后。

约翰逊周五说，“重要的是，公众要了解这个法案中的内容；如果我们昨天刚刚通过了这个法案，它就会成为昨天的新闻，我们就会转向下一个开支大项目。”由于对华强硬态度是两党近乎唯一共识，所以两党议员也被指在撰写法律内容中“添加私活”，因此其内容比开始时增加了数百页，很少有参议员能真正有时间在这么短的立法过程中阅读和了解其全部内容。

舒默曾试图在周四通过该法案，但由于对有多少时间考虑修正案以及哪些修正案需投票的党派政治分歧而被推迟。在参议院获得通过后，《2021年美国创新和竞争法》还必须在众议院获得通过，才能送交白宫由拜登签署成为法律。