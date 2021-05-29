陆克文：如与北京有分歧，不要单方面行动

澳大利亚前总理陆克文(Kevin Rudd)近日在接受英国广播公司（BBC）采访时说，各国应团结起来，反对中国日益增长的经济和地缘政治胁迫，否则有可能被北京单独针对并受到惩罚。

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陆克文在接受BBC访谈节目“亚洲商业谈”（Talking Business Asia）采访时提出，西方国家的政府不应害怕在人权等问题上挑战中国。陆克文说，“如果你要和北京有分歧，就像世界上许多政府现在所做的那样，最好是和其他国家一起达成这一立场，而不是单方行动，因为这使得中国更容易对你施加双边关系的杠杆。”

自澳大利亚莫里森政府于去年年初呼吁对新冠病毒溯源进行独立国际调查以来，中国对澳洲出口的诸多商品采取了贸易限制。两国关系也在华为5G、“一带一路”协议等一系列问题上进一步下滑。中国发改委5月6日宣布自即日起无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。曾担任过澳洲总理的工党人陆克文对莫里森（Scott Morrison ）政府的对华政策提出批评，并称，“保守党政府对中方的回应不时是有分寸的，但其他时候，坦率地说，一直是言辞激烈和尖锐的”。

目前担任总部位于纽约的亚洲协会会长兼CEO的陆克文说，“他们（中国领导层）将把澳大利亚视为一个不可靠的铁矿石长期供应商，因为北京将对......堪培拉的保守党政府作出地缘政治结论。”他补充说，“由于地缘政治因素，这种长期供应（关系）可能会受到威胁。”据悉，澳大利亚五分之一的出口产品销往中国，这种经济关系在过去几十年里的重要性只增不减。

针对美国国家安全委员会印太协调员坎贝尔 (Kurt Campbell) 周三在出席研讨会时提出，“被广泛描述为（与中国）接触的时代已经结束了”。陆克文则评论称，与中国打交道意味着选择你想探讨的问题。就新疆维吾尔族人权和港、台议题，他说，“中国不会喜欢它”。陆克文称，“但是，中国不喜欢的事实并不一定意味着我们其他人不应该这样做”。他补充说，“这并不是说你每一天都去找中国吵架。”

陆克文在采访中驳斥了关于他在担任总理期间在处理对华问题时或许过于天真和乐观的批评。他说，曾向中国政府提出了一些关于人权的关切。陆克文说，“过去我与中国在人权方面有很多很多分歧”。他说，“在我作为总理第一次访问北京时，我在北京大学用中文发表了讲话，批评中方的人权表现。”但陆克文强调，他在处理对华关系的方式是“外交性的”。他说，“是强硬的，但我们也设法保持了关系的总体平衡。"