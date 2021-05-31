丹麥情報機構據報曾協助美國監視默克爾等政要

德國之聲5月30日報導稱，根據當天公布的一項歐洲媒體調查顯示，丹麥情報部門曾幫助美國國家安全局（NSA）監聽歐洲領導人，包括德國總理默克爾和總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）等人。

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德國《明鏡周刊》2013年報導，默克爾的手機早於2002年起就已遭到美國情報部門的監聽。就這一事件，媒體最近才獲得了詳細說明丹麥國防情報局（FE）在該事件中給予美國國家安全局支持的報告。報告指控，丹麥就美國針對德國總理和總統的間諜活動進行了合作。新報告披露，當時德國社民黨（SPD）的總理候選人施泰因布呂克（Peer Steinbrück）也是遭監視的目標之一。

情報部門將這一信息傳遞給了一個跨國媒體團隊，包括丹麥、瑞典和挪威的國家廣播公司（DR、SVT和NRK），以及法國《世界報》、德國《南德意志報》和德國公共廣播公司（NDR）和WDR廣播電台。針對德方在知情後的反映問題，施泰因布呂克據報在發現針對他的間諜行動後，與媒體小組的德國成員進行了交談。他說，“在政治上，我認為這是一樁醜聞。雖然他接受西方國家需要運作良好的情報部門，但丹麥當局對其合作夥伴進行間諜活動的事實表明，‘他們寧願自己做事情’。”

默克爾辦公室發言人被問及此報道時說，該辦公室是從媒體那裡得知有關消息，但拒絕做進一步評論。此外，美國國家安全局沒有回複評論的請求，國家情報總監辦公室（DNI）拒絕評論。丹麥國防情報局的一位發言人拒絕發表評論。

報導稱，丹麥政府最遲在2015年就知道他們情報部門捲入了美國國家安全局的醜聞。美國國家安全局於2012年和2014年，通過丹麥的信息電纜監視瑞典、挪威、法國和德國的高級官員。