丹麦情报机构据报曾协助美国监视默克尔等政要

德国之声5月30日报导称，根据当天公布的一项欧洲媒体调查显示，丹麦情报部门曾帮助美国国家安全局（NSA）监听欧洲领导人，包括德国总理默克尔和总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）等人。

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德国《明镜周刊》2013年报导，默克尔的手机早于2002年起就已遭到美国情报部门的监听。就这一事件，媒体最近才获得了详细说明丹麦国防情报局（FE）在该事件中给予美国国家安全局支持的报告。报告指控，丹麦就美国针对德国总理和总统的间谍活动进行了合作。新报告披露，当时德国社民党（SPD）的总理候选人施泰因布呂克（Peer Steinbrück）也是遭监视的目标之一。

情报部门将这一信息传递给了一个跨国媒体团队，包括丹麦、瑞典和挪威的国家广播公司（DR、SVT和NRK），以及法国《世界报》、德国《南德意志报》和德国公共广播公司（NDR）和WDR广播电台。针对德方在知情后的反映问题，施泰因布吕克据报在发现针对他的间谍行动后，与媒体小组的德国成员进行了交谈。他说，“在政治上，我认为这是一桩丑闻。虽然他接受西方国家需要运作良好的情报部门，但丹麦当局对其合作伙伴进行间谍活动的事实表明，‘他们宁愿自己做事情’。”

默克尔办公室发言人被问及此报道时说，该办公室是从媒体那里得知有关消息，但拒绝做进一步评论。此外，美国国家安全局没有回复评论的请求，国家情报总监办公室（DNI）拒绝评论。丹麦国防情报局的一位发言人拒绝发表评论。

报导称，丹麦政府最迟在2015年就知道他们情报部门卷入了美国国家安全局的丑闻。美国国家安全局于2012年和2014年，通过丹麦的信息电缆监视瑞典、挪威、法国和德国的高级官员。