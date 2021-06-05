何熙儿女男爵辞任香港终院法官 称国安法甚多疑虑未解

英国最高法院前院长何熙怡女男爵（Brenda Marjorie Hale）将于7月底离任香港终审法院非常任法官，部分原因是《港区国安法》有各种疑问未解，包括陪审团如何运作，成为继澳洲新南威尔士前首席法官施觉民后第二位请辞的海外非常任法官。法律界对她的离任会否引发骨牌效应有不同揣测，但忧虑影响外界对香港司法独立的信心。

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香港司法机构昨(4日)天确认，何熙怡女男爵以「私人原因」在任满后不再续约，并于7月29日离任。声明又说，日后若有适当人选，会继续按委任海外非常任法官机制处理委任建议。

不过，根据英国《泰晤士报》，何熙儿在一个网上会议表示，不愿续约有未知何时能有班机赴港的原因，但她同时指出，高度关注国安法，对其运作有众多疑虑未解，例如陪审团制度如何能够在国安法下运作，仍不清楚。

北京为香港订定的国安法，被外界指为违反中英联合声明，亦被视为对港加强管控的法律工具，落实不足一年，已有超过一百人被当局以国安法之名拘捕，当中包括47名筹组和参与民主派初选人士，其保释之难和可以任由律政司拒绝用陪审团参与案件审讯，均惹来法律界质疑。

根据资料，何熙儿女男爵离任后，终院的其他普通法司法管辖区非常任法官会减至12人，再加上4名本地非常任法官，非常任法官的人数只及委任上限的一半。而香港特首林郑月娥委任何熙儿这首批终院海外女法官时曾表示，海外法官的加入，彰显香港司法独立。本身是资深大律师的香港大律师公会副主席叶巧琦表示，若海外法官接连请辞，外界将对香港的法治环境产生忧虑。而曾任大律师公会主席的公民党主席梁家杰则相信，何熙怡请辞的主因是国安法实施，估计海外法官离任会陆续有来，直言香港法治已响起警号。

不过，前刑事检控专员江乐士向《明报》表示，有三名现任非常任法官刚获延任三年，故此即使再有海外非常任法官离任，也不会构成骨牌效应；其次，非常任法官也可委任本地法官出任。

司法机构和律政司均重申，根据《基本法》，香港法院独立进行审判，不受任何干涉。

早前，英国舆论曾呼吁英籍的终院非常任法官集体辞职，避免为香港已崩坏的制度背书，《泰晤士报》社论更曾呼吁英国政府撤回在港担任法官的英国法官，以抗议北京改变香港选举制度。其后，英国最高法院院长韦彦德（Lord Reed）出席英国国会最高法院年度听证会时表示，若违反良知，他将不会留任终院非常任法官。